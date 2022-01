L'OTAN alerta sobre una nova guerra a Europa després de reunir-se amb Rússia

El secretari de Defensa dels Estats Units Lloyd Austin (esquerra) es reuneix amb el secretari general de l'OTAN, Jens Stolenberg @ep





L'amenaça d'una nova guerra a Europa és molt real, va dir dimecres el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg , després de reunir-se amb Rússia a la seu de l'aliança militar a Brussel·les.





La reunió del Consell OTAN-Rússia va acabar sense un compromís ferm de més diàleg sobre les demandes de Moscou. Rússia insisteix que a Ucraïna se li negui la membresia a l'OTAN i que el desplegament de tropes i equips de l'aliança a Europa de l'Est es redueixi als nivells del 1997.







Aquestes demandes han estat rebutjades íntegrament per l'aliança. La reunió de quatre hores de dimecres entre els ambaixadors de l'OTAN i una delegació russa va ser un “moment decisiu per a la seguretat europea”, assegura Stoltenberg.





L'OTAN estava preparada per negociar amb Rússia sobre exercicis militars, control d'armes i desplegament de míssils, assenyala, però no permetrà que Moscou decideixi quins països es poden unir a l'aliança. " Hi ha un risc real de nous conflictes armats a Europa ", va dir Stoltenberg en una conferència de premsa posterior a la reunió.





Moscou ha negat repetidament que estigui planejant envair Ucraïna, però dimarts més de 3.000 soldats russos van realitzar un exercici amb foc real a prop de la frontera . El president rus, Vladimir Putin, ha insistit que el seu país necessita garanties de seguretat per escrit que no hi haurà cap més expansió de l'OTAN.