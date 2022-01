Els catalans suspenen al Govern de Catalunya i a l'Executiu central, segons el CEO

Pedro Sánchez amb Pere Aragonès @ep





Els catalans suspenen el Govern amb un 4,85 de nota mitjana i el Govern central amb un 4,41, segons l'enquesta de valoració del Govern i de les polítiques públiques del 2021 que ha publicat aquest dijous el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.





L'enquesta, que s'ha elaborat amb una mostra de 1.500 persones entre el 25 de novembre i el 15 de desembre -a l'inici de la sisena onada de la pandèmia del coronavirus i poc abans de l'aprovació dels Pressupostos tant catalans com estatals --, i té un marge d'error de 2,53.





L'estudi del CEO mostra que, malgrat que la nota mitjana obtinguda pel Govern és de 4,85, el 62,5% dels enquestats situen la valoració de l'Executiu per sobre del 5 i el 37% per sota , el 0, 4% no ho sap i el 0,1% no contesta, mentre que en el cas del Govern central, encara que la mitjana és de 4,41, el 54,4% ho aprova, el 45,3% ho suspèn, el 0 ,2% no ho sap i el 0,1% no contesta.