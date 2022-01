Rufián demana que Interior es pronunciï sobre les paraules de Villarejo: "No passa res si diu que són una barbaritat"

Gabriel Rufián @ep





El portaveu d' ERC al Congrés, Gabriel Rufián , ha demanat aquest dijous al Govern "donar explicacions" sobre les declaracions de l'excomissari de la Policia José Manuel Villarejo en què va lliscar la suposada connexió del CNI amb els responsables dels atemptats del 17A. Així, ha assegurat que "no passa res" si el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, diu que les paraules de Villarejo són una "barbaritat".





Així mateix, Rufián ha traslladat la seva negativa a "comprar reaccions conspiranoiques" després de les declaracions de l'excomissari, a qui ha qualificat com un "fanfarró" i un "mentider compulsiu" . Tot i això, ha insistit el Govern que ha de sortir a "dir que aquest senyor menteix amb dades".





En ser qüestionat en una entrevista a Onda Cero, sobre la petició d'una comissió d'investigació si no donen credibilitat a l'excomissari, Rufián ha indicat que va ser un "senyor amb molt de poder" i que en el moment en què els Mossos van investigar els atemptats a Barcelona faltava la informació que va aportar Villarejo.





"Recordo el PSOE clamar perquè Villarejo deia segons quines coses del PP i ara no importa el que diu", ha expressat Rufián alhora que ha assenyalat que els populars demanen, en el seu criteri, cada setmana una comissió d'investigació "per gairebé qualsevol tema". I ha afegit que "no passaria camina" perquè vingués el director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) en aquella època Félix Sanz Roldán a donar "la seva versió del tema".





Amb tot, Rufián considera que Villarejo té una "guerra" amb el director del CNI i que "moltes coses" s'expliquen "per aquí" , però per la qualitat del personatge ha insistit que el Govern hauria de donar explicacions tenint en compte que les paraules de Villarejo parlaven de "cosa que va provocar un enorme dolor".