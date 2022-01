Càrregues policials a Badalona per desallotjar una nau on viuen 100 immigrants vulnerables

Persones que viuen a la nau de Badalona @ep





Agents antiavalots de Mossos d'Esquadr han carregat aquest dijous contra manifestants i habitants d'una nau ocupada per uns aproximadament cent immigrants en situació de vulnerabilitat al carrer Progrés de Badalona .





Unes 70 persones s'han concentrat davant de la nau ocupada per uns 100 migrants al carrer per intentar impedir el desallotjament previst per a les 10 hores. Els manifestants han cridat consignes com 'aquest desnonament el pararem' i 'dret a sostre', i les persones que habiten la nau han estat reunides des de les 6 hores en espera d'un intent d'acord amb la propietat, la Sareb, per suspendre el desallotjament fins que trobin un altre lloc on viure. Finalment, la mediació ha acabat en càrrega policial.





Manifestants intenten impedir el desallotjament @ep





L'advocada que representa els migrants que ocupen la nau ha demanat al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que dicti mesures cautelars per impedir el desallotjament El despatx d'advocats Baula ha explicat en un tuit que l'advocada Sònia Olivella ha demanat la suspensió del desallotjament com a mesura cautelar urgent perquè les persones que ocupen la nau no tenen cap altre lloc on viure.







La majoria de persones que viuen en aquesta nau havien viscut abans en una altra nau industrial, al mateix barri, que es va incendiar el desembre del 2020 i en què van morir quatre persones. Al juliol ja hi havia una ordre de desallotjament de la nau però la defensa dels migrants va demanar ajornar-ho acollint-se a la moratòria que es va aprovar durant la pandèmia, i finalment es va acabar acceptant, segons ha explicat Olivella.





Després es va assenyalar un nou llançament i el jutjat va rebutjar suspendre'l en considerar que els informes de vulnerabilitat no reunien els requisits per aturar el desallotjament seguint aquest criteri, ha explicat Olivella, que amb aquesta petició pretenia ajornar el desnonament fins que les persones que habiten la nau trobin un altre lloc on viure.