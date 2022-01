Aragonès avisa que ERC està "molt lluny" de donar suport a la reforma laboral perquè no deroga la del PP

Pere Aragonès @ep





El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha avisat aquest dijous que ERC està "molt lluny" de donar suport a la reforma laboral perquè la consideren insuficient i que, al seu parer, no deroga la reforma laboral del Partit Popular del 2012, sinó que és una "reforma de la reforma".





"No deixarem de ser ambiciosos", ha assegurat Aragonès, que ha criticat que tant Podem com el PSOE "reiteradament van apostar per la derogació" i que ara estan davant "una reforma de la reforma".





Així ho ha expressat en una entrevista de TVE, després que dimecres sopés amb la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz , després de la conferència que va pronunciar a Madrid.





Aragonès ha explicat que tenien pendent una trobada i que van parlar de “tot el context polític general”, inclosa la reforma laboral, encara que ha sostingut que la negociació sobre aquest assumpte correspon als grups parlamentaris. "Qui vota al Congrés no són els sindicats ni la patronal", ha afegit.





Ha afirmat que el que busca ERC és que hi hagi una millora de les condicions dels treballadors catalans i que, si bé la proposta modifica elements parcials, “no fa referència a qüestions com la indemnització o el treball parcial”.





Finalment, preguntat sobre si el Govern els ha deixat fora de les negociacions, Aragonès ha respost que "més que participar o no a la negociació" els importen els continguts.