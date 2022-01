Ana Obregón i Mónica Naranjo fitxen per 'Mask Singer'

Mónica Naranjo i Ana Obregón @ep





Tot i que el 2021 no va poder acabar pitjor per a ella, ja que el seu positiu a Covid-19 va impedir que presentés les Campanes a TVE per segon any consecutiu, l'any ha començat amb un nou treball per a Ana Obregón . I tindrà una companya molt especial: la legendària cantant Mónica Naranjo .





Però això no és tot, ja que acabem d'assabentar-nos que Ana torna a la feina i ho fa amb tots els luxes, com a investigadora de la nova edició de ' Mask Singer '. Un projecte que demostra Ana Obregón s'estrena com a investigadora de 'Mask Singer' que la presentadora està a punt per reprendre la seva carrera professional 20 mesos després de la mort del seu fill Aless Lequio, i en què, sens dubte, ens regala grans moments .





Tal com ha anunciat Antena 3, un dels seus talents més populars, 'Mask Singer: endevina qui canta' tornarà properament amb una tercera edició de la qual encara no se sap res de les celebrities que s'amagaran sota originals disfresses molt variades - impossible oblidar Isabel Preysler de gateta castissa o Terelu Campos de porqueta - però de la que ja sabem els seus investigadors.





A més de Javier Calvo i Javier Ambrossi, que repeteixen al programa, Ana Obregón i Mónica Naranjo s'uneixen a l'equip investigador en lloc de Paz Vega i José Mota, investigadors a la segona edició de 'Mask Singer', un dels fenòmens més grans de la petita pantalla en els darrers anys.





Després d'haver estat una de les convidades al programa l'any passat, Ana Obregón es

converteix en investigadora fixa de la nova edició del talent , que sota la batuta d'Arturo Valls

promet noves màscares i emocionants aventures, però les mateixes rialles i bons moments

que han consagrat 'Mask Singer' com un dels concursos favorits de l'audiència.





Un retorn amb què Ana reprèn al 100% la seva carrera i amb què demostra que, 20 mesos

després de la terrible mort del seu fill, està preparada per tornar a somriure i regalar-nos

aquests grans moments que l'han convertit en una de les cares més estimades de la nostra

país.