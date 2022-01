Carrizosa confessa a Borràs la seva "preocupació per la seva falta de neutralitat" al Parlament

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa /@EP







El líder de Cs en Catalunya, Ca rlos Carrizosa, ha trasllladat aquest dijous a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la seva "preocupació pero la manca de neutralitat" que, al seu parer, está tenint a l'hora de dirigir els plens de la Cambra.





Ho ha dit en declaracions als periodistes després de reunir-se en una ronda de reunions que està fent Borràs per traslladar als grups les propostes rebudes d'entitats i col·lectius, i després de la qual Carrizosa ha assegurat que ha estat "en to cordial", que han pogut tractar diferents qüestions institucionals i polítiques i que han compartit opinions en temes com l'assetjament escolar.





També ha retret a Borràs les seves "declaracions polítiques excessives", en referència al fet que a l'últim ple va expressar el seu suport al secretari tercer de la Mesa, Pau Juvillà, que ha estat condemnat per desobediència, i davant el que el portaveu de Cs, Nacho Martín Blanco, li va replicar que estava sent partidista i finalment va ser expulsat del plenari.