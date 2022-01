Metges de Catalunya demana prioritzar les consultes davant de "l'allau de burocràcia"

El sindicat Metges de Catalunya (MC) ha urgit aquest dijous el personal de l'atenció primària que prioritzin les consultes de valor clínic /@EP





El sindicat Metges de Catalunya (MC) ha urgit aquest dijous el personal de l'atenció primària que prioritzin les consultes de valor clínic i no burocràtic davant del que consideren una "allau de burocràcia" per l'augment de peticions de baixes laborals per Covid -19.





En un comunicat, demanen als professionals que atenguin preferentment els pacients presencials o telemàtics citats i els malalts amb Covid i ajuntin la gestió de les baixes fins a la conclusió de les visites, "sempre que sigui possible i sense sobrepassar la jornada laboral establerta".





El sindicat també ha aconsellat als professionals que, en cas contrari, traslladin les consultes no resoltes i les baixes laborals pendents a les direccions dels equips d‟atenció primària (EAP) perquè les reprogramin.







En paral·lel, han instat les administracions a establir mesures extraordinàries per alliberar temporalment el col·lectiu mèdic dels tràmits administratius de validació de les baixes laborals "per no bloquejar la seva capacitat assistencial".





En aquest sentit, advoquen per la instauració de manera extraordinària d'una declaració responsable, mitjançant la qual un malalt de Covid-19 podria tramitar la baixa laboral directament amb la seva empresa, sense necessitat dels recursos sanitaris "extremadament castigats i asfixiats per la falta de personal".





Pel que fa a l''alta diferida' anunciada per la Generalitat aquest dimecres, que es dóna automàticament al cap de set dies de tramitar la baixa, el sindicat considera que no resoldrà el col·lapse de les consultes i adverteix que les incidències del nou sistema hauran de ser reconduïdes des de la mateixa atenció primària.