La variant òmicron és més lleu que la delta, segons un estudi de la Universitat de Califòrnia

Sanitaris i científics van analitzar les variants òmicron i delta del Covid-19 des que se'n va detectar la primera de les citades i sempre es va apuntar a una menor virulència de la nova variant. Ara, un estudi realitzat a Califòrnia amb 70.000 pacients reforça aquesta idea: Òmicron causa menys hospitalitzacions, les que causa són més curtes i les morts es redueixen.





Unitat de cures intensives de pacients Covid-19 @EP





Joseph Lewnard, epidemiòleg de la Universitat de Califòrnia i autor de l'estudi publicat aquest dimarts, va analitzar els casos de 69.279 persones infectades amb Covid-19 al sud de Califòrnia entre el 30 de novembre i l'1 de gener. Totes elles presentaven símptomes, el 75% tenien la variant òmicron i el 25% la delta.





Amb això, els experts van comparar les dues variants i van observar diversos detalls. Òmicron va reduir a la meitat el risc d'hospitalització dels infectats i, els qui malgrat això van acabar ingressats, van estar de mitjana tres dies menys al centre sanitari, fet que suposa una reducció del 70% respecte a delta.









Els investigadors van observar que de les 52.000 persones aproximadament contagiades amb la variant òmicron, cap va necessitar fer servir respirador ja que totes podien respirar per elles mateixes. "És realment un factor viral que explica la reducció de la gravetat", assenyalen els autors.





I quant a les morts, dentre els 17.000 infectats amb delta van morir 14 persones. Per contra, només va morir 1 de les 52.000 contagiades amb la variant òmicron. Per tant, els investigadors van concloure que el risc de mort es redueix un 91% amb òmicron en comparació del delta.





Dades similars arriben des d'altres països, entre els quals està Sud-àfrica, des d'on des que van identificar òmicron els doctors van afirmar que arribaven menys pacients a l'hospital. A més, també van comentar que entre els ingressats, molts no necessitaven ventilació assistida i que un alt percentatge dels pacients comptabilitzats a les estadístiques, ingressaven amb Covid-19 però per una altra raó.





PER QUÈ ÒMICRON ÉS MENYS GREU?





Ómicron presenta desenes de mutacions pel que fa a la variant original de Wuhan. Per aquesta raó, s'escapa amb més facilitat de la immunitat generada per les vacunes i també per les infeccions prèvies.





D'aquesta manera, persones que tenen la pauta completa de vacunació, fins i tot les que tenen dosis de reforç, i també les que han passat la malaltia es contagien amb més facilitat. Fins i tot aquells que tenen doble immunitat, ja que han contret la infecció i s'han vacunat, es contagien amb òmicron. Per tant, aquesta variant infecta persones que tenen immunitat i es defensen millor.









D'aquesta manera, òmicron és més lleu, per una banda, per l'àmplia immunitat prèvia de la població. Però els investigadors d'aquest estudi afirmen que òmicron també és més lleu entre els no vacunats i causa menys hospitalitzacions entre aquells que no tenen immunitat. "Òmicron és menys greu", va assenyalar el Dr. Lewnard.





A més, diversos estudis amb animals han conclòs el mateix: els ratolins infectats amb òmicron desenvolupaven menys pneumònies que els infectats amb delta. D'altra banda, les pneumònies causades per la variant òmicron eren menys greus –que no lleus– i aquests animals es recuperaven abans i amb més facilitat.





Això és així, segons indiquen altres estudis, perquè òmicron té més facilitat per reproduir-se a les cèl·lules de les vies respiratòries superiors però li costa més feina multiplicar-se als pulmons. Així, mentre que es replica 70 vegades més ràpid als bronquis, ho fa 10 vegades més lent als pulmons. Això es tradueix, per tant, en menys mal en aquests òrgans però més afectació a la gola.