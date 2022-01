Units per Avançar s’adhereix al Pla Nacional per la Llengua

Ramon Espadaler @ep





El secretari general d’Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha explicat en roda de premsa els acords de la primera reunió del comitè directiu del partit d’enguany amb dos punts fonamentals: el Pla Nacional per la Llengua i l’estratègia política de cara a les pròximes eleccions municipals.

Espadaler ha informat després d’haver participat en les reunions amb la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, “Units per Avançar ha decidit sumar-s’hi perquè compartim la diagnosi i els objectius del Pla Nacional per la Llengua i volem aportar i sumar en la teràpia”.





El secretari general d’Units per Avançar ha assenyalat el retrocés de la llengua catalana en tots els àmbits en una societat que ha canviat molt des de l’anterior pla que ja ha complert quatre dècades i que per aquest motiu el nou pla “és una bona eina perquè és transversal i àmplia”. I ha afegit que els seus objectius son incrementar el seu coneixement, l’ús en les Administracions i propiciar l’ús del català. Pel que fa a la teràpia, Units defensa que és millor persuadir i ajudar a l’ús del català que la seva imposició.





Objectiu eleccions municipals: incrementar la presència d’Units per Avançar





Espadaler ha informat, també, que el comitè directiu ha decidit la seva estratègia per a les pròximes eleccions municipals: “incrementar la presència territorial i institucional d’Units per Avançar”. El secretari general ha remarcat que aquesta estratègia diferencia les eleccions municipals de les del Parlament de Catalunya i que en l’àmbit local separa les de la ciutat de Barcelona de les de la resta del país.





El punt de partida són els acords actuals assolits, entre d’altres, en localitats com Barcelona Badalona, la Seu d’Urgell o alguns municipis del Maresme, així com amb Unitat Aranesa a Vihella, o la candidatura d’Units per la Pobla (de Mafumet) amb Joan Sardà on Units té l’alcaldia. El propòsit és validar-los i alhora traslladar-los a més localitats. Espadaler ha destacat que “estem oberts a més aliances amb altres formacions polítiques, però amb clares línies vermelles com ja es va fer a les passades eleccions municipals”. I ha afegit que “reforçarem la geometria variable”.





Pel que fa a Barcelona, Units per Avançar valora positivament l’acord de legislatura amb el PSC. “L’acord està funcionant. Albert Batlle i tot el seu equip estan fent una aportació mol positiva a la governabilitat de Barcelona en l’àmbit de la convivència i la seguretat”.