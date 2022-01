L'estrès s'associa a un risc més gran de contraure Covid-19

Estrès @ep





Un nou estudi ha comprovat que les persones que van experimentar un augment de l'estrès, l'ansietat i la depressió al començament de la pandèmia van presentar un risc més gran de contraure Covid-19.





La investigació, publicada a la revista ' Annals of Behavioral Medicine ', va descobrir que una major angoixa psicològica durant la fase inicial de la pandèmia estava significativament associada que els participants declaressin més tard una infecció per SARS-CoV-2, un nombre més gran de símptomes i també símptomes més greus.





La professora Kavita Vedhara, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Nottingham, va dirigir l'estudi juntament amb els col·legues del King's College de Londres i la Universitat d'Auckland (Nova Zelanda).





Investigacions anteriors han demostrat que factors psicològics com l'estrès i el suport social estan associats a una susceptibilitat més gran a les malalties respiratòries virals i a símptomes més greus.





Durant la pandèmia de Covid-19 s'ha produït un deteriorament ben documentat del benestar psicològic i un aïllament social més gran. L'objectiu d'aquest estudi era saber si les persones que van experimentar aquestes dificultats durant la pandèmia tenien més risc de contraure i/o experimentar els símptomes de Covid-19.





L'equip d'experts va dur a terme un estudi d'observació de gairebé 1.100 adults, que van completar enquestes durant l'abril del 2020 i van informar sobre la incidència de la infecció per Covid-19 i l'experiència dels símptomes durant la pandèmia fins al desembre del 2020.

Es van utilitzar models de regressió per explorar aquestes relacions, tenint en compte factors demogràfics i laborals.





Els resultats van mostrar que la infecció per Covid-19 i els símptomes eren més freqüents entre els qui experimentaven un elevat malestar psicològic.





La professora Vedhara ressalta que "la importància d'aquest treball rau que fa un gir al debat sobre els aspectes de la pandèmia relacionats amb la salut mental. Les nostres dades mostren que l'augment de l'estrès, l'ansietat i la depressió no són només conseqüències de viure amb la pandèmia, sinó que també poden ser factors que augmenten el risc de contraure el SARS-CoV-2”, afegeix.





Per això, considera que "ara cal continuar treballant per determinar si la política de salut pública ha de canviar, i de quina manera, per tenir en compte que les persones més angoixades de les nostres comunitats semblen estar en més risc d'infecció per Covid-19 ".





Per part seva, la professora Trudie Chalder, catedràtica de psicoteràpia cognitivoconductual del King's College de Londres, recorda que "treballs anteriors han mostrat una clara relació entre l'angoixa i el desenvolupament d'infeccions víriques que indiquen una vulnerabilitat. El nostre estudi va descobrir que la angoixa estava associada a la infecció autodeclarada per Covid-19 i el següent pas és investigar si aquesta associació es troba en aquells amb infecció confirmada”, destaca.