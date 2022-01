Illa avisa que no hi haurà referèndum d'autodeterminació i demana un diàleg "sense plans B"

El primer secretari del PSC , Salvador Illa , ha assegurat aquest dijous que no es produirà a Catalunya un referèndum d'autodeterminació ni una amnistia, i ha defensat un diàleg “sense ultimàtums, sense terminis, sense plans B, C o Z, sinó amb un pla A: un diàleg franc".





Ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, instara aquest dimecres també a Madrid el Govern que s'"atreveixi" a guanyar democràticament en un referèndum, i li exigís que posi la seva proposta per a desencallar el conflicte sobre la taula de negociació.





El cap de l'oposició al Parlament ha insistit que no tindrà lloc ni un referèndum d'autodeterminació ni una amnistia: " No és que no passi perquè jo ho digui, no passarà perquè no ho vol la majoria " de catalans .





Ha explicat que la seva proposta per a Catalunya està abalisada per tres idees: la generació de prosperitat; un finançament just, sense privilegis i solidari amb la resta d'Espanya, i un millor autogovern: "Enfront dels que demanen el que no passarà, que és l'autodeterminació i l'amnistia, jo dic: prosperitat, finançament just i millor autogovern ".





Sobre aquesta millora de l'autogovern, ha defensat que s'haurà de corregir en algun moment una cosa que per a ell és "una anomalia, que és que l'Estatut d'Autonomia vigent no és el que es va aprovar en referèndum" per part dels catalans. de la sentència del Tribunal Constitucional (TC)--, i ha dit que és una cosa que es veuria normal corregir en una altra CC.AA.





Ha advocat perquè Catalunya enforteixi el vincle amb la resta d'Espanya des de l'afirmació de la seva identitat, que es reflecteix especialment al català , i ha remarcat que el PSC és un partit catalanista que estarà en un pacte per la llengua catalana, sense tolerar que el castellà "sigui tractat, com alguns volen, com una llengua estrangera".





Illa, que ha insistit a demanar un diàleg entre els partits del Parlament sobre la situació política a Catalunya, ha assegurat que el PSC exerceix la seva oposició fiscalitzant el Govern i llançant propostes sense tancar-se a acords, i ha avançat que tractaran el proper semestre de "desencallar" el debat per aprovar una llei electoral catalana.





"SOROLL" DE POPULISMES





Ha reivindicat la política de rigor i ha cridat a evitar desorientar-se "pel molt soroll a moltes vegades hi ha, perquè els populismes i negacionismes queden desacreditats al cap de poca estona", un soroll en què ha emmarcat debats com el generat després de les declaracions del ministre de Consum, Alberto Garzón, sobre la ramaderia.





Preguntat per les declaracions de l'excomissari José Manuel Villarejo vinculant els atemptats del 17 d'agost del 2017 de Barcelona i Cambrils amb el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Illa ha replicat que Villarejo no té credibilitat i que ell recolza la investigació que van dur a terme els Mossos d'Esquadra: "Ja n'hi ha prou amb aquest assumpte, perquè hi ha víctimes".





El dirigent socialista, que ha insistit que els recents canvis a la cúpula de Mossos el porten a pensar en una purga, ha dit després de ser preguntat per si vol més lleialtat de la Comunitat de Madrid d'Isabel Díaz Ayuso: "Que faci el que hagi de fer".





Illa ha explicat que aquest esmorzar informatiu, de Nueva Economía Fórum, estava previst per al 22 de novembre però es va ajornar pel debat pressupostari a Catalunya, i ha tingut lloc casualment després de la conferència d'Aragonès, amb qui ha dit que no ha parlat malgrat a coincidir a Madrid ia tenir una relació cordial.





Li ha presentat la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, que ha destacat el "coratge" d'Illa quan va estar al capdavant del Ministeri de Sanitat durant l'inici de la pandèmia i la seva disposició a estendre ponts, i després Illa ha dit que Calviño representa una política de rigor sense sobreactuació en què ell es reconeix.





Han assistit a la conferència d'Illa el ministre de Presidència, Félix Bolaños; la de Justícia, Pilar Llop; i la de Transports, Raquel Sánchez, així com el secretari d'Estat de Comunicació, Francesc Vallès; la portaveu socialista al Senat, Eva Granados; el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'exalcalde de la ciutat Jordi Hereu, entre d'altres.