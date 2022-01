Troben un crani seccionat iber en un jaciment de Barcelona: "Estem davant d'un monument nacional"

Restes d'un crani iber a l'exposició 'L'Enigma iber. Arqueologia d'una civilització del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) - EUROPA PRESS





El Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) ha liderat una excavació al jaciment d' Olèrdola ( Barcelona ) en què han trobat un crani seccionat iber del voltant del segle III aC, que suposa una "troballa excepcional" a Espanya, segons ha explicat aquest dijous el director del MAC, Jusèp Boya.







" Estem davant d'un monument nacional ", ha reivindicat Boya a la roda de premsa de presentació de les restes que han trobat en el marc de les intervencions arqueològiques que realitza el museu al jaciment des del 2016.





En concret, a la torre 2 de la muralla romana del municipi, que segons ha detallat el conservador de les col·leccions clàssiques del MAC, Jordi Principal, es va construir sobre una torre ibèrica que va patir una severa destrucció.





Entre el 29 de novembre i el 3 de desembre del 2021, els investigadors van descobrir de forma "inesperada" les diferents parts del crani, i Principal ha recalcat que mai abans a Olèrdola havien aparegut restes d'aquest tipus.





Es tracta de la part anterior d'un crani --calvària, maxil·lar i malar--, trencat en cinc fragments, del qual l'estudi antropològic preliminar suggereix que seria un individu masculí d'entre 18-25 anys.





La coordinadora de la troballa i responsable del museu a Olèrdola, Núria Molist, ha explicat que tant la posició en què van aparèixer les restes com la seva fragmentació fan pensar que el cap hauria estat col·locat en una posició d'alçada.





Durant el col·lapse de la torre cap al segle III aC, va caure, es va trencar i es va barrejar amb l'enderroc, i van quedar finalment sepultat entre els seus enderrocs, ha afegit Molist.





"ÚNIC"





Per als investigadors, és una troballa "única" que aporta coneixement de la cultura ibèrica i, segons han precisat, la seva excepcionalitat augmenta perquè els ibers practicaven rituals d'incineració que no permeten la conservació de material genètic.





Així, aquesta troballa se suma a les poques restes humanes existents d'aquesta època que possibiliten la realització d'estudis genètics, imprescindibles per conèixer els orígens dels grups humans que van viure a la Península Ibèrica entre els segles IV i I aC





"Hem de conèixer més aquesta Olèrdola ibèrica", ha sostingut Boya, que ha avançat que el projecte continuarà i que la Conselleria de Cultura farà inversions importants, en les paraules, encara que no les ha concretat.





TORRE





A més del crani, els investigadors han trobat a la runa derivada de la destrucció de la torre part de l'envigat caigut i carbonitzat, així com algun element de mobiliari més, també cremat.





La vaixella, ceràmica comuna i àmfora, força sencera, indica que la torre va ser abandonada ràpidament, sense temps per recollir o endur-se el que hi havia dins.





EXPOSICIÓ





El crani original fracturat és una peça més de l'exposició 'L'Enigma iber. Arqueologia d'una civilització', que proposa una nova mirada a la història i la cultura dels ibers i que s'allargarà fins al diumenge 16 de gener.





Per a Boya, aquesta troballa és una "bona final" per a l'exposició, tot i que ha reconegut que els hagués agradat trobar-la abans per poder-la exposar més temps.