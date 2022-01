Busquen un condemnat per una violació a Molins després de no presentar-se al jutjat

Audiència de Barcelona @ep





L' Audiència de Barcelona ha dictat una ordre de recerca i detenció a un dels tres condemnats per una violació múltiple a la sortida d'una discoteca a Molins de Rei (Barcelona) el 2018 en no presentar-se a la vista que estava convocat aquest dijous per decidir el seu ingrés a la presó mentre es tramita el recurs a la condemna.





En una interlocutòria, els jutges acorden enviar-lo a presó provisional malgrat que la sentència no sigui ferma encara i veuen "patentitzat el risc de fuga, no només per l'elevada pena de presó imposada, sinó per la conducta del condemnat" en no presentar-se a la vista.





En canvi, sí que han acudit els altres dos condemnats a la mateixa sentència, tots amb penes de 20 anys de presó , i els pròxims dies els jutges decidiran si els envien a la presó o esperen que es resolguin els seus recursos a la condemna.





Fa un mes, l'Audiència de Barcelona va condemnar aquests tres homes a 20 anys de presó per la violació múltiple a una noia: cadascú va ser condemnat com a autor d'un delicte d'agressió sexual i com a cooperador necessari de dos més.





A la sentència, els jutges van donar fiabilitat a la declaració de la víctima al judici i van assenyalar que havia quedat corroborada amb les proves d'ADN que van presentar els pèrits de Mossos.