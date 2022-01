El CNI s'empara en la llei de secrets oficials per evitar informar sobre El Petit Nicolau el jutge

El petit Nicolau @ep





El Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) s'ha emparat a la llei de secrets oficials per evitar informar l'Audiència Provincial de Madrid sobre si Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com ' El Pequeño Nicolás ', "va prestar serveis" a l'organisme i si va ser "objecte de seguiment".





En un ofici de 20 de desembre, la directora Paz Esteban López ha traslladat als magistrats de la Secció Segona la seva "impossibilitat" per "comunicar qualsevol informació que pogués conduir a les activitats del CNI" sense violentar la protecció de les normes que el ordenament jurídic dispensen a la "informació classificada".





L'Audiència de Madrid havia remès ofici al CNI perquè certifiqués si 'El Pequeño Nicolás' "va prestar serveis laborals o professionals" entre el 2013 i el 2014, bé directament o a través d'una empresa. Reclamava, a més, que s'informés el concepte i les remuneracions percebudes per l'acusat, així com una "còpia del seu contracte de treball", si n'hi hagués.





Així mateix, demanava que se certifiqués si Gómez Iglesias va ser "objecte de seguiment per part dels agents del CNI" els mesos de juliol, agost i setembre de 2014. Requeria còpia de l'expedient, indicació dels noms dels agents i els mitjans utilitzats per a aquestes vigilàncies, així com les matrícules dels vehicles utilitzats.





Finalment, l'Audiència sol·licitava una còpia de la documentació que autoritzés efectuar enregistraments i escoltes del telèfon mòbil de l'acusat.





"INFORMACIÓ CLASSIFICADA"





Esteban López ha recordat que "a les autoritats i al personal del CNI li està vedada legalment qualsevol actuació que, si escau, de manera directa o indirecta impliqui transmetre informació classificada amb el grau de secret relativa a aquest Centre".





A més d'emparar-se a la llei de secrets oficials, la directora ha fet referència a la mateixa llei reguladora del CNI i ha subratllat que l'ordenament jurídic li dispensa de facilitar dades que "podin conduir indirectament al coneixement de les fonts, mitjans, organització i estructura" interna" del Centre.





En un segon ofici de la mateixa data, Esteban López ha fet servir la mateixa fórmula per desestimar una petició d'informació relativa a una consulta de matrícules.





En concret, l'Audiència Provincial de Madrid --en virtut del que sol·licitava la defensa del policia nacional Jorge González Hormigos-- demanava aclarir si un agent del CNI va trucar per telèfon al policia municipal Óscar de Santos Tapia el setembre del 2014.





Arran de la resposta del CNI, la defensa de González Hormigos ha remés aquest dijous un escrit a la Secció Segona perquè "s'exhorti a aquest servei d'intel·ligència espanyol, a través de la secretària, perquè remeti la informació que li ha estat sol·licitada sense censures".





La defensa ha insistit que "no es tracta de matèria classificada per no afectar interessos generals de l'Estat". Segons la seva opinió, "no està justificat que el CNI s'escudi" a la llei de secrets oficials.





JUDICIS PENDENTS





'El Pequeño Nicolás' té pendents tres judicis a l'Audiència Provincial de Madrid. Fins ara cap no té data assenyalada. En un d'ells, conegut com el 'cas màfia policial', se l'acusa --juntament amb diversos policies-- d'accedir "en diverses ocasions" a "informació de caràcter confidencial pertanyent al Ministeri de l'Interior que obrava a les bases de dades policials", segons recull la interlocutòria de processament.





En aquesta causa la Fiscalia demana per a nou anys i nou mesos de presó per a Gómez Iglesias per integració en grup criminal, un delicte continuat de descobriment i revelació de secrets i de violació de secrets com a inductor i un delicte de suborn actiu.





En el segon judici pendent s'asseurà a la banqueta dels acusats el comissari jubilat José Manuel Villarejo a la seva dona, Gema Alcalá, i el periodista Carlos Mier per gravar i difondre una reunió entre agents de la Policia Nacional i el Centre Nacional d'Intel·ligència relativa a la causa d''El Pequeño Nicolás'.





El tercer judici serà relatiu a l'intent d'estafa que hauria comès 'El Pequeño Nicolás' el 2014 contra l'empresari Javier Martínez de la Hidalga, davant del qual es va presentar com un assessor de l'exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría per facilitar-li la venda d'un immoble que aquesta persona tenia a Toledo.