Ot García: “Els joves no som irresponsables”

Les joventuts dels partits polítics solen ser la nova sàvia de les seves formacions. Inquiets, amb projectes i amb moltes ganes de fer coses i aportar idees. Les joventuts socialistes, amb una llarga història en tots aquests anys de vida, continua lluitant pels sectors que representa, i sens dubte donen la batalla. Catalunyapress ha entrevistat el primer secretari de les joventuts socialistes, Ot García per parlar dels temes que el preocupa en aquests temps complicats.

Quins són els projectes de les Joventuts Socialistes?





Les joventuts socialistes som una organització política juvenil que fa 43 anys que treballem per millorar la vida dels joves a Catalunya. En aquest sentit, el que estem intentant durant aquesta darrera etapa és resoldre els problemes que sorgeixen en els joves. Per això estem treballant en tres eixos que considerem importants.





Amb la pandèmia, el que estem veient és que està creixent, moltíssim, la taxa de suïcidi juvenil i ens preocupa molt. Per tant, en relació amb aquest tema, volem avançar per poder gestionar propostes vinculades a la salut mental dels joves a Catalunya. És a partir d'aquí quan despleguem un conjunt de mesures que estan destinades a fer que qualsevol noi o noia de Catalunya pugui estudiar el que vulgui perquè, posteriorment, pugui trobar una feina amb unes condicions dignes.





I, finalment, el tercer ancoratge del nostre programa polític és el tema de l'habitatge. A Catalunya hem d'intentar que hi hagi habitatges amb protecció oficial, sobretot per als joves, perquè es puguin emancipar. Aquests són els tres eixos: l'educació, la precarietat laboral i l'habitatge.





En el tema de l'habitatge, què penseu dels preus dels lloguers? Esteu a favor de la seva regulació?





Nosaltres estem a favor de la regulació del preu del lloguer. És un debat que s'ha obert durant els darrers anys. Jo crec que hem d'avançar perquè els preus dels habitatges siguin assequibles i que no hi hagi un mercat lliure on qualsevol persona pugui posar uns preus. Si els marca una sola persona, aquests solen ser abusius i només hi poden accedir aquelles persones que més diners tenen. Des de les Joventuts Socialistes, la proposta que tenim i que fem al PSC és que hi ha d'haver una regulació del preu del lloguer que permeti a tots els joves tenir una opció real d'emancipació.





Barcelona és una ciutat cara i els joves que es volen emancipar se'n van al cinturó. Com vivim aquest tema des de l'àrea metropolitana?





Estem en un moment en què la gent de la Catalunya rural ha vingut a viure a la zona metropolitana o a Barcelona. En canvi, gent de Barcelona que hi ha viscut tota la vida ara es veu obligada a marxar de la ciutat. A Barcelona és gairebé impossible trobar-hi un pis. Per tant, el que hem de fer és acollir aquestes persones a les ciutats i pobles de l'Àrea Metropolitana i proporcionar serveis com ara el del transport que faciliti el desplaçament amb el centre de la ciutat. Nosaltres volem que les ciutats siguin modernes i sostenibles perquè la gent acabi vivint en plena igualtat d'oportunitats.





Com analitzes el tema de les botellades i dels incidents que s'han produït, no només a Barcelona, sinó a altres ciutats de Catalunya i Espanya?





La gent jove ha de sortir a divertir-se. La qüestió és com es diverteix la gent. Si el responsable de Barcelona, en aquest cas l'alcaldessa i el president de la Generalitat, no se n'han posat d'acord, no han treballat junts i no han sabut actuar. Estic a favor que un noi o una noia es diverteixi de qualsevol manera. Al final tots hem fet una festa. El que no estic és a favor dels aldarulls que hi ha hagut, no estic a favor de la violència i no estic a favor que hagin cremat motos o vehicles.





Parlant del comportament dels joves... Tu creus que l'exemple de les autoritats ha portat el vandalisme de molts joves?





Els joves no són irresponsables. Hi ha un grup molt reduït de joves que fan soroll i que, per tant, se sent molt, però el 99% és gent que es comporta i que té respecte per a la ciutat, la convivència i per portar-se bé amb el que té al costat. El que també és cert és que l'activisme polític a Catalunya durant els darrers anys s'ha basat en la crispació, així que la societat també es crispa. Des que tinc ús de raó hem vist que aquest comportament és el que s'estableix, així que ho veiem com a normal. Per tant, és possible que aquest comportament polític que ha tingut l'independentisme o la dreta espanyola pugui tenir conseqüències. Hi ha l'opció de ser respectuós i intentar canviar les coses, però aquesta opció només passa pel PSC.





Creus que cal una campanya d'informació i sensibilització per a aquest sector de la joventut?





Jo crec que mai està malament fer campanyes de conscienciació, de respecte en una societat on cada cop anem més a l'individualisme i on el món de les tecnologies ens està embolicant i, per tant, estem vivint en un micro món, però la realitat és que una macro societat.





Nosaltres hem de fer el que el nostre lloc demana. Som representants de la ciutadania a qualsevol nivell de l'administració. Hem de fer campanyes que assegurin això, el respecte entre els ciutadans i respectar allò que s'ha construït durant tant de temps. Tot això és gràcies als drets i les llibertats que s'han aconseguit, així que ara no podem tornar enrere.





Sempre poso un exemple molt clar. La gent jove no valora una biblioteca perquè sempre n'ha tingut. Des que tenen ús de raó això ha estat allà. Si féssim la vista enrere, veuríem que tot això s'ha aconseguit gràcies a la lluita de molts col·lectius. Segurament, gràcies a aquests col·lectius més obrers, ja que els rics sempre han pogut accedir a qualsevol cosa. La persona més humil és la que ha treballat per aconseguir els drets i les llibertats. Per tant, crec que cal fer campanyes de conscienciació, però sobretot cal fer campanyes de sentir una part d'orgull de tot allò que s'ha aconseguit durant tots aquests darrers anys i que ara no podem perdre.





Ets partidari que s'obri el lleure nocturn? De quina manera creus que ho haurien de fer?





Crec que el lleure nocturn s'ha de reobrir. Amb mesures de seguretat i seguint les recomanacions, però tant com per al sector com per a la gent jove cal que es reobri. És cert que hem de tallar aquesta part que portem dins d'angoixa per estar tancats durant tant de temps. Ara ja han començat també els cursos de formació professional i les universitats, així que estem en un moment en què, si un noi o noia vol sortir divendres, dissabte o diumenge a prendre alguna cosa, ho ha de poder fer. I som nosaltres els que hem d'assegurar que ho faci amb la màxima seguretat possible. Hem de beneficiar el jove, el sector i la pandèmia.





A més, cal comptar que el 80% de la població ja està vacunada...





Per descomptat. Crec que hem estat un exemple com a país en la vacunació massiva, també a extreure vacunes a altres països que més ho necessitaven. Ho hem aconseguit. Aquí, a Cornellà, també tenim ja més del 80% de la població que ha rebut la vacuna i, per tant, cal continuar avançant i fer campanyes per convèncer totes aquelles persones que no s'han vacunat.





Crec que és cap on hem d'anar. Si els tècnics, les persones responsables han determinat que la vacuna és necessària per fer front al virus i s'ha demostrat que hem millorat amb tot el procés de vacunació, no crec que hi hagi d'haver persones de primera i segona. Crec que les vacunes són un bé comú i, per tant, no només es fa per uns mateixos, sinó per tot el col·lectiu. Per tant, considero que hi ha d'haver una regulació per poder accedir a espais públics o privats i que s'hagi de mostrar el certificat. Si vols continuar amb el teu estil de vida normal i compartir amb altres persones t'has de vacunar. Si no et vols vacunar, no em sembla malament, és la teva elecció, però no comparteixis la teva vida amb altra gent i queda't a casa teva.





