El Món Rus: per què l'OTAN pot provocar una guerra si admet Ucraïna a l'organització

El conflicte entre Rússia i l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord ( OTAN) pel control d'Ucraïna està elevant cada vegada més el to i molts es pregunten: Podria produir-se una altra gran guerra a Europa ? Potser mundial? Aquestes qüestions haurien quedat al camp de la conspiranoia fa uns mesos, però ara s'han tornat lamentablement adequades. L'amenaça d'un nou conflicte armat al vell continent és molt real, ha dit aquesta setmana el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg , després de reunir-se amb Rússia a la seu de l'aliança militar a Brussel·les.





Braç pintat amb la bandera de la federació russa @unsplash





Què està passant? A grans trets, és un conflicte geopolític, una aposta de dues de les grans potències militars del món - Rússia amb els seus aliats i els Estats Units amb l'OTAN- per influir i controlar en un territori en concret, que en aquest cas es tracta d'Ucraïna. Molts ho entendran com una lluita entre "el món lliure i democràtic" representat per Occident, davant de la tirania russa de Putin, però va molt més enllà.





Algú s'imagina Rússia col·locant el seu exèrcit a la frontera de Mèxic amb els Estats Units? Poden, a més, imaginar quina seria la reacció de Washington si una cosa així passés? Doncs això és el que s'està produint a la frontera russa. Quan va caure la Unió Soviètica, l'OTAN es va aprofitar de la feblesa de la recent creada Federació de Rússia per expandir-se cap a l'est, amb dues onades d'adhesions. El 1999, Hongria , Polònia i República Txeca es van unir a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic nord, i el 2004 ho van fer Eslovènia, Romania i tres països més que van molestar molt a Moscou: Letònia , Lituània i Romania . L'adhesió dels tres estats bàltics va escandalitzar Rússia, que va veure com l'OTAN col·locava el seu exèrcit a les seves fronteres i a més, soscava la seva influència en països que consideraven "d'influència russa". Aquesta situació va marcar un abans i un després en la política exterior del país, que no permetria veure's tancat pels seus enemics a totes les seves fronteres, ni molt menys perdre poder en el que ells consideren el "món rus".





COM ES FABRICAR EL MÓN RUS?





Des de la caiguda de l'URSS, la Federació Russa ha intentat definir quin seria el futur. Per a això, a mitjans de la dècada dels 90, alguns intel·lectuals russos van crear el Russian Institute i van publicar el document: subjecte i Rússia com a idea. Pavlovsky va afirmar llavors: “Rússia continua sent una civilització particular, que domina les altres civilitzacions amb la seva complexitat concisa, permeabilitat i una poderosa capacitat oral i intel·lectual que atrau tots els éssers humans”. L'objectiu principal d'aquests pensadors va ser trobar un grup d'idees i creences que generessin consens a tot el poble rus. El principal problema d'aquest disseny va ser Rússia mateixa, un territori massa extens i divers on gairebé resulta impossible trobar un denominador comú.





El 1999, poc abans de l'arribada de Vladimir Putin al poder, es va fer un pas més en el concepte de “Món Rus”: un altre grup de pensadors va assenyalar que les fronteres dibuixades després de la dissolució de l'URSS no representaven aquest món. Van assegurar que un 50% de la cultura russa queda fora de les fronteres de la Federació a causa de les diàspores a l'època soviètica. A més, es calcula que des de finals del segle XIX i principis del XX, 30 milions de ciutadans russos van abandonar les seves terres a causa dels canvis històrics que van turmentar el país.





El president de Rússia, Vladimir Putin @ep





Segons les dades macro d'Expansión.com, el 2017 hi havia gairebé 11 milions de ciutadans russos vivint fora de les seves fronteres, principalment a Ucraïna, Kazakhstan i Alemanya. Són russos que van quedar fora dels límits de la Federació després del col·lapse de l'URSS. Representen el 7,39% de la població total.





Seguint en la construcció del Món Rus, molt més ampli que les fronteres de la Federació, la paraula “compatriota” va adquirir una nova connotació. Ja no ho serien només els ciutadans de la Federació Russa, també havien de tenir en compte tots els que havien quedat fora de les fronteres del país després del col·lapse de l'URRS. En aquest sentit, l'Estat rus es va convertir en un protector del benestar de tots els russos, dins o fora de les fronteres.





En els primers anys, aquesta visió del món rus no va tenir gran repercussió en l'escena internacional. Al principi la Federació només buscava protegir la seva òrbita d'influència en els països eslaus ( Bielorussa , Ucraïna , el Nord de Kazakhstan i Transnistria ) i definir-se com la pàtria de tots ells.





Amb Ieltsin no es va arribar a adoptar cap mesura governamental concreta per als compatriotes, però Putin, només arribar al poder, va posar la caiguda demogràfica com el principal problema de Rússia, assenyalant que la podia portar a la seva pròpia extinció. El 2001 el Govern va publicar l'informe "Concept on the Demographic Development of Russia 2001-2005". En aquest document es definien per primera vegada mesures per protegir els compatriotes. "La política de la Federació cap als compatriotes que viuen a l'estranger està orientada a adaptar-se al seu país adoptiu, a una conservació deliberada de la seva especificitat etnocultural, però també a la formació de mecanismes per a la migració legal i controlada a Rússia i l'assoliment d'un equilibri òptim entre els dos processos”.





Però el terme compatriota va anar adquirint un nou significat amb el temps. Segons Putin: “El compatriota no és només una categoria legal. Encara més important, no és una qüestió d'estatus o favoritisme. És principalment una qüestió d'elecció personal. De l'autoidentificació. Fins i tot diria d'autoidentificació espiritual”. És a dir, ja no eren compatriotes només els russos dins i fora de la Federació, sinó els que creguin en el concepte de Rússia. Així, el Kremlin fugiu definitivament del concepte ètnic o lingüístic per referir-se al “Món Rus”. A partir d'aquell moment, la influència russa tindria un esperit més fluid capaç d'arribar a tothom.





EL MÓN RUS FRONT A OCCIDENT





El "món rus" és la idea que va plasmar Moscou per idear una Rússia influent a la resta del món, igual que ho ha fet els Estats Units i l'OTAN intentant expandir a tots els països del planeta el sistema que a Occident percebem com el " món lliure". I igual que Occident no deixarà de voler expandir-se cap a l'est i enterrar la idea del món rus, a Moscou intentaran contenir aquesta 'ofensiva' de qualsevol manera, i utilitzant tots els mètodes al seu abast.





La solució al conflicte passaria per tres vies que semblen impossibles. La primera seria que l'OTAN cedeixi - cedir, l'OTAN?- a les exigències de Rússia , que insisteix que a Ucraïna se li negui la membresía a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord i que el desplegament de tropes i equips de la aliança a Europa de l'Est es redueixi als nivells de 1997. La segona, que Moscou accepti veure's tancat per Occident i abandoni els seus desitjos sobre Kíev, deixant-ho en mans de l'OTAN, cosa que no sembla molt probable amb el que s'ha exposat anteriorment sobre el " món rus". L'última, i la més surrealista, és que tots dos gegants internacionals respectessin el poble ucraïnès i els deixessin viure com una nació neutral , que pugui relacionar-se amb les dues potències militars sense haver de ser la pilota d'un joc geopolític que ja dura massa dècades. Però és clar, tothom sap que si no tens tants diners com Suïssa, al món costa ser neutral, per la qual cosa l'escenari més probable és que el conflicte continuï , d'una manera o altra, però...