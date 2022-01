El desallotjament de la nau ocupada de Badalona acaba sense detencions

Desallotjament d'una nau ocupada al carrer Progrés de Badalona /@EP







El desallotjament d'una nau ocupada al carrer Progrés de Badalona, on vivien un centenar de migrants, ha acabat sense detencions. Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat a Europa Press que els agents que han intervingut en el desnonament no han fet detencions, tampoc de les persones que s'han concentrat a les portes de la nau per intentar impedir-ne el desallotjament.





El desnonament estava previst per a les 10 hores, però la defensa dels migrants ha mantingut la mediació amb la propietària, la Sareb, fins a última hora. Tot i això, no han arribat a un acord i el desallotjament finalment ha començat a les 12 hores amb una quinzena d'unitats antiavalots dels Mossos desplegades, i els habitants de la nau han aprofitat aquest temps per treure algunes de les seves coses de l'edifici, com ara maletes, electrodomèstics, cadires i altres mobles.









Des de les 10 hores una concentració d'unes 70 persones ha intentat sense èxit impedir el desallotjament, i entre els manifestants hi havia les diputades de la CUP, Dolors Sabater i Bascha Changuerra, l'exdiputat de la formació, David Fernàndez, i el tinent d'alcalde de Protecció Social de Badalona, David Torrents.





Un cop apartats els manifestants, agents antiavalots dels Mossos han entrat a l'immoble i, en acabar allà cap a les 13 hores, han deixat la nau en mans de la propietària, la Sareb, i els seus agents de seguretat privada, han explicat fonts del cos a Europa Press.

Fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) consultades per Europa Press han explicat que l'ambulància que ha acompanyat la comitiva judicial no ha atès ningú durant el desallotjament.





INTENT D'AJORNAR EL DESNONAMENT



L'advocada dels migrants, Sònia Olivella, havia demanat al jutjat que ha ordenat el desnonament ajornar el desallotjament fins que els migrants trobessin un lloc on viure, però el jutge va denegar la pròrroga.





Aquest matí, mentre seguia la negociació amb la Sareb, ha demanat al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que dictés mesures cautelars urgents per impedir el desallotjament, però la resolució previsiblement no arribarà abans de divendres.





Aquest desallotjament ja s'havia fixat per al juliol, però llavors es va ajornar en el marc de la moratòria de desnonaments persones vulnerables que es va aprovar per la pandèmia de coronavirus. La majoria de persones que habitaven aquesta nau havien viscut abans en una altra nau del mateix barri, on hi va haver un incendi amb quatre víctimes mortals el desembre del 2020.