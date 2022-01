Arriba el xiclet que "inactiva" la Covid-19: es comercialitzarà a les Canàries a partir del febrer

Els fundadors de l'empresa, José Antonio González-Cuevas i Curro Espinós, i el doctor en Immunologia Molecular per la Universitat de Cambridge, Marcos Isamat /@EP







La incubadora Ideas Agitada s'ha iniciat la fabricació d'un xiclet que assegura que "inactiva" entre el 75% i el 99% dels virus de capa lipídica, entre els quals hi ha la Covid-19 i la grip estacional.





El xiclet ha estat creat pels fundadors de l'empresa, José Antonio González-Cuevas i Curro Espinós, i ha comptat amb un equip liderat pel doctor en Immunologia Molecular per la Universitat de Cambridge Marcos Isamat, segons un comunicat de l'empresa aquest dijous.

González-Cuevas ha explicat que el xiclet compta amb acció que destrueix el virus gràcies a “un còctel de tres àcids capaços de desactivar el coronavirus a la boca, principal espai de replicació”.





L'empresa assegura que el seu producte ha estat provat per un laboratori de Berlín i per la Universitat Autònoma de Barcelona, i que s'ha garantit la "innocuïtat del compost tant a les mucoses humanes com en termes d'erosió dental".





La firma ha decidit no llançar el producte com a medicament pels terminis d'aprovació, i preveu iniciar-ne la comercialització a les Illes Canàries a principis de febrer.