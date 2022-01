VÍDEO. Albiol és "socorregut" pels Mossos davant les esbroncades de manifestants a Badalona

L'exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol /@EP







El líder del PP, Pablo Casado, ha condemnat aquest dijous les "agressions" que ha patit l'exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, durant el desallotjament d'una nau ocupada a la ciutat i ha reiterat que si arriba al Palau de la Moncloa aprovarà una llei 'antiokupació'.





Un centenar de migrants han estat desallotjats de la nau del carrer Progrés de Badalona, on ha acudit Albiol després del desnonament i ha estat increpat i esbroncat. En declaracions a la premsa, ha felicitat els Mossos i la Guàrdia Urbana de Badalona per la seva feina, així com els veïns de l'entorn: "Avui s'acaba el malson".









ALBIOL DENÚNCIA UNA "AGRESSIÓ", "INSULTS" I "AMENACES"



El mateix Albiol ha difós després un vídeo al seu compte oficial de Twitter per demostrar que ha rebut "una agressió, a més d'insults i amenaces, dels ocupants de la nau i els que li donen suport". "Tot i això, molt satisfet de la feina feta durant el meu govern per aconseguir aquesta desocupació. Seguirem treballant pels veïns Badalona", ha manifestat.

Davant del que ha passat, Casado ha difós un missatge al seu compte oficial de Twitter assegurant que ha parlat amb Albiol "per donar-li suport i condemnar les agressions que ha patit per lluitar contra les ocupacions d'immobles, 40 al dia a Espanya".





Un cop dit això, el cap de l'oposició ha reiterat la seva promesa d'aprovar una llei contra l'ocupació si arriba al Palau de la Moncloa. "Al govern aprovarem una llei antiokupació perquè siguin desallotjats en dotze hores i es castigui fins a 3 anys de presó", ha assenyalat.

La proposta del PP contra l''okupació', que també va registrar al Congrés, pretén recuperar el delicte d'usurpació de béns immobles, amb pena de presó d' 1 a 3 anys; el desallotjament en menys de 48 hores; prohibir l'empadronament; i que les comunitats de veïns i persones jurídiques puguin acudir als tribunals, entre d'altres qüestions.