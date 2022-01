"Falta formació, informació, transparència, SMS massius a la població, sirenes i directrius clares"

Imatge aèria de l'extinció de l'incendi després de l'explosió a Iqoxe /@EP





La Federació de Veïns de Tarragona (FAVT) ha assegurat que les mesures de seguretat contra accidents químics estan en la mateixa situació des que es va produir l'explosió a la planta d'Iqoxe de La Canonja (Tarragona), i que cal implantar el Pla 'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta) de manera “urgent”.







Així ho ha explicat en declaracions a Europa Press aquest dijous el portaveu, Justo Velilla, un dia abans que es compleixin dos anys de l'explosió d'un reactor a l'empresa de tractament d'òxid d'etilè, que va provocar tres morts -dos treballadors de la fàbrica i un veí del barri de Torreforta (Tarragona)- i vuit ferits.





Per a la FAVT, falta “formació, informació, transparència, SMS massius a la població, sirenes, ascensors, simulacres i directrius clares de què fer en aquests casos”, segons el seu portaveu. Velilla ha retret que el plantejament per al Plaseqta està fet i que contempla aquestes mesures, però que "manca implantar-ho, és lent i no es veuen avenços", cosa que considera que s'hauria de revertir per la situació de gravetat viscuda a Tarragona.





PLASEQTA



El Plaseqta es planteja evitar que es torni a produir un succés com el del 14 de gener del 2020 i inclou campanyes de sensibilització i simulacres, entre altres mesures. "Ara mateix encara falta per saber com actuar en un accident com el de fa dos anys. Si tornés a passar, la gent no sabria què fer una altra vegada", ha afegit Velilla.





A més, ha destacat que "segueix la mateixa desconfiança" cap a Iqoxe per part dels veïns perquè, segons ell, no ha assumit cap mena de responsabilitat.





També ha fet referència al resultat de la investigació que va encarregar la petroquímica accidentada a Tarragona a l'Institut Químic de Sarrià (IQS) i les seves conclusions, que van determinar que la deflagració va ser l'efecte d'“una concatenació de circumstàncies no detectables que porten a una reacció química sobtada, inesperada i imprevisible per ser desconeguda”.





MULTA I INVESTIGACIÓ DEL GOVERN



La Generalitat va fer una altra investigació arran de l'incident i va multar amb 180.000 euros l'empresa per considerar una infracció molt greu la seva actuació amb diversos incompliments preventius de seguretat i salut laboral en la producció de la substància química MPEG 500 a les instal·lacions.





El secretari general d'UGT FICA de Tarragona, Moisès Fortuny, ha lamentat en declaracions a Europa Press que s'hagi deixat els sindicats al marge de l'elaboració i la revisió dels plans per a situacions d'emergència i que falti encara coordinació entre les empreses del sector químic.





Fortuny ha destacat també que hi ha un problema de precarietat laboral perquè, a les empreses químiques, “de vegades es contracta persones sense experiència i formació pel volum de treballadors que són necessaris”, i que això suposa un risc.





El secretari general de CC.OO. d'Indústria de Tarragona, José Manuel Martín, ha criticat la "inacció" del Govern durant els darrers dos anys a l'hora de dur a terme les mesures necessàries i ha demanat reactivar la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del complex petroquímic de Tarragona.





MOBILITZACIÓ



Per les múltiples reclamacions i per recordar les víctimes, es farà una concentració aquest divendres a les portes de l'empresa a Tarragona a les 18.15 hores convocada per la Federació d'Associacions de Veïns de l'Àrea de Llevant i la FAVT, amb la col·laboració d'UGT i CCOO, l'Ajuntament de Vila-Seca (Tarragona) i l'Ajuntament de Tarragona, entre d'altres entitats.





La presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de l'Àrea de Llevant, Gemma Fusté, ha reafirmat les peticions per part de la FAVT i els sindicats i ha afegit que les mercaderies no haurien de passar per l'interior de Tarragona “perquè suposen una bomba passant per l'interior del territori", mentre no s'activi el Corredor Mediterrani o vies alternatives.





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va iniciar una investigació pels fets, en què la Generalitat va intentar personar-se com a acusació popular a la causa, però els va ser denegat pel jutge encarregat del cas.





REACTIVACIÓ D'IQOXE



Iqoxe ja ha engegat les plantes de derivats U-2500, U-2360 i U-350 de Tarragona després de destinar 40 milions a la seva reconstrucció per l'accident del gener del 2020 amb l'adequació de les instal·lacions, segons ha informat l'empresa aquesta setmana. Ha passat de manera progressiva des que es va obtenir al desembre les autoritzacions de la Generalitat i l'Ajuntament de la Canonja.





El seu director general, Javier de Benito, ha assenyalat que a la reconstrucció s'han utilitzat un milió d'hores de treball, les més modernes tecnologies i els més exigents estàndards de seguretat i respecte mediambiental, "superant els exigits per les administracions i la normativa".





L'empresa ha explicat que s'han implantat també millores a l'equipament de les seves unitats productives amb el "sobredimensionament de diferents sistemes" que, si detecten diferències importants en la pressió o temperatura de diferents punts dels reactors, poden interrompre la producció i activar la refrigeració.





"Hem reconstruït totes les unitats excepte la unitat accidentada -referint-se a la unitat U-3100-. Aquesta ha estat la decisió més dràstica que podríem prendre", ha conclòs el directiu.