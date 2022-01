Denunciat el conductor d'un Tesla per "gairebé" duplicar la velocitat permesa a Reus

Cotxe que circulava a 194Km/h per l'autovia T-11 a l’alçada de Reus /@Mossos





Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment un home per circular a 194Km/h per l'autovia T-11 a l’alçada de Reus. El conductor, de 34 anys, anava gairebé el doble de la velocitat permesa en aquesta via, que està limitada a 100 km/h. Els fets van passar aquest dimecres als volts de dos quarts de dotze del matí al punt quilomètric 1,6 del terme municipal de la capital del Baix Camp.