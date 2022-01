Sánchez reforça la comunicació a La Moncloa amb un nou departament

El president del Govern, Pedro Sánchez /@EP





Aquest dijous el Butlletí Oficial de l'Estat publica un nou organigrama en què Antonio Hernando i Francesc Vallès, que es van incorporar a l'equip del cap l'Executiu quan el va abandonar Iván Redondo, tenen més importància.





Amb l'arribada d'aquests dos homes, com a director adjunt del Gabinet de la Presidència i secretari d'Estat de Comunicació respectivament, i els nous canvis, des de La Moncloa busquen més "agilitat, efectivitat i eficàcia" a l'hora de complir les funcions assignades per la Secretaria d'Estat de Comunicació.





Així, entre els canvis també arriba el Departament de Coordinació Informativa, que se suma al d'Informació Nacional, al d'Informació Internacional i al d'Informació Autonòmica i Digital. Amb això, volen trampejar les tempestes que es produeixen a la coalició, no necessàriament entre els dos partits sinó fins i tot entre membres del mateix.





Sobre això mateix ha parlat Yolanda Díaz en aquests últims dies: “ Aquest Govern fa coses xulíssimes i no som capaços de comunicar-les ”, es va lamentar a la Cadena SER. Els falta comunicació i generen molt de soroll que provoca una pitjor imatge.





Per això, inauguren aquest nou departament, per complir de manera "efectiva, àgil i eficaç" amb les funcions que se li assignen. Diuen que per dur-les a terme " es requereix el reforç d'aquest òrgan superior mitjançant la creació d'un òrgan directiu per a la coordinació dels diferents àmbits de la política informativa del Govern ".





A més, també s'ha modificat l'adscripció de la Unitat de comunicació amb la població, que a partir d'aquest moment dependrà del Departament d'Anàlisi i d'Estudis. Ho fan, assenyalen al comunicat, "per motius d'eficàcia en el compliment dels objectius del Gabinet de la Presidència del Govern central".





I aquests no han estat els únics canvis, sinó que també s'hi ha modificat la Unitat d'Estratègia. Segons s'informa al BOE, dependrà ara de la Direcció Adjunta del Gabinet de la Presidència del Govern.