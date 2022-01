Els diaris de Premsa Ibèrica van multiplicar per 10 els seus números vermells el 2020

Javier Moll, president de Premsa Ibèrica /@EP





Els diaris de Premsa Ibèrica van multiplicar per 10 les seves pèrdues l'any que es va desfermar la pandèmia del Covid-19. Així es recull dels seus comptes del 2020 que el grup acaba de deixar al Registre Mercantil.





El grup presidit per Javier Moll va incrementar fins als 31,9 milions els números vermells , una xifra molt més alta que la que va registrar el 2019, quan eren 3,2 milions d'euros.





Com a causa d'aquestes pèrdues cal apuntar, d'una banda, per la disminució dels ingressos a causa de la crisi del coronavirus. Moltes activitats es van aturar i, per tant, moltes persones van tenir dificultats econòmiques i es van veure obligades a rebaixar les despeses.





D'altra banda, es pot assenyalar a la desaparició dels resultats extraordinaris que va generar la integració del Grup Zeta a Premsa Ibèrica el maig del 2019. Això es va traduir en un ingrés extra de 63,6 milions, del qual no es van tornar a beneficiar el 2020 .





D'aquesta manera, el patrimoni net d'aquest grup mediàtic s'ha reduït en 31,6 milions d'euros i actualment se situa en 83,3 milions. D'altra banda, el deute financer s'ha incrementat fins a 66 milions.





Les xifres poden ser millors quan es parli del 2021, ja que l'empresa va activar un pla de contingència per minimitzar l'impacte de la crisi del coronavirus a la venda d'exemplars. Aquest pla incloïa una disminució de despeses i per això es van dur a terme fins i tot acomiadaments.





A més, també el 2021 van posar en marxa El Periódico d'Espanya, que a uns mesos des que es va llançar ja ha sobrepassat els seus objectius. Això podria ajudar-los a augmentar els beneficis a partir d'ara.