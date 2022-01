Els tests d'antígens tenen un cost màxim de 2,94 euros a partir d'aquest dissabte

Test d'antígens @ep





El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest divendres l'acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments (CIMP) per fixar un preu màxim de venda al públic de 2,94 euros als tests d'antígens d'autodiagnòstic de la COVID -19 a les oficines de farmàcia.





Aquesta mesura, que entrarà en vigor aquest dissabte, també recull que aquests 2,94 euros de topall també seran aplicables als tests d'ús professional per al seu ús amb finalitat d'autodiagnòstic que comptin amb autoritzacions expresses de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), així com aquells altres tests que, de manera temporal i per garantir l'abastament de test d'autodiagnòstic, s'ha permès la seva comercialització temporal per part d'aquesta Agència.





L'import de 2,94 euros és "unitari i final amb IVA inclòs, o, si escau, l'impost general indirecte canari (IGIC) corresponent" . En qualsevol cas, la resolució apunta que aquest preu màxim "queda subjecte a futures revisions per aquesta Comissió, tenint en compte l'evolució dels preus de mercat".





El text recorda, alhora, que "quan hi hagi una situació excepcional sanitària, amb la finalitat de protegir la salut pública, la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments podrà fixar l'import màxim de venda al públic dels medicaments i productes a què es refereix el paràgraf anterior pel temps que duri aquesta situació excepcional”.





En roda de premsa aquest dijous després de la reunió de la CIMP, la ministra de Sanitat, Carolina Darias , ha explicat que "l'objectiu principal ha estat fixar un preu el més assequible possible, atenent sempre l'equilibri necessari perquè el producte estigui disponible al canal farmacèutic".





Segons va detallar Sanitat, els criteris per fixar aquests 2,94 euros de preu màxim han contemplat, entre d'altres, el cost que té a altres països. "S'han considerat els preus de venda des de juliol, quan es va posar el producte al mercat a Espanya, fins ara. Hem considerat el marge en el marc comercial de les farmàcies i això, considerant que el producte està exempt d'IVA, ens ha donat una orientació", van explicar.





La restricció de preus d'aquests productes ha estat aplaudida per bona part del sector sanitari i farmacèutic, que veuen necessària aquesta mesura encara que consideren que el preu màxim és massa alt i que arriba "tarda" , ja que consideren que s'hauria d'haver engegat abans del Nadal, quan la seva demanda va créixer davant del gran augment de casos de COVID-19 per l'arribada d'òmicron.





Tot i mostrar-se col·laboratius amb la mesura, el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCOF) ha ressaltat que el preu de venda màxim "suposarà que la majoria de les farmàcies tindran en aquest moment que dispensar aquests productes sanitaris per sota del seu preu de cost".





"Encara que el preu fixat comportarà que la majoria de les farmàcies dispensi en aquest moment els tests per sota del preu d'adquisició, els farmacèutics sempre hem posat per davant la salut dels nostres pacients. Assumim el preu fixat per responsabilitat i per la vocació sanitària i de servei que ens ha guiat sempre i que hem demostrat de manera molt contundent en aquests dos anys de pandèmia”, va manifestar el seu president, Jesús Aguilar.





Per part seva, el Consell General d'Infermeria (CGE) ha mostrat la seva disconformitat amb els preus fixats perquè consideren que és "elevat si es compara amb els països veïns". "Entenem que no ha estat una mesura suficient. Cal recordar que els països que tenim al nostre entorn molt proper a nivell europeu aquest preu és encara molt més baix. Creiem que per a la nostra població, fins i tot pel nostre producte interior brut, el nostre nivell adquisitiu si comparem els sous que hi ha a Espanya amb els que hi ha en aquests altres països, encara es fa car aquest preu al voltant de gairebé els 3 euros aquí a Espanya continuarà dificultant l'accés a determinades persones a aquests tipus de test d'autodiagnòstic" , va declarar l'organització en un comunicat.





Igualment, FACUA-Consumidors en Acció va qualificar d'"absolutament desproporcionat" el preu màxim de 2,94 euros. "El preu màxim que establirà l'Executiu és fins i tot superior al que s'aplica als tests d'antígens que es comercialitzen en establiments d'altres Estats membres de la Unió Europea. La decisió del Govern no fa més que posar com a màxim un import similar al qual es comercialitzaven els tests a les farmàcies abans que esclatés la sisena onada com a conseqüència de la variant òmicron", assenyalen sobre això.