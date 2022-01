La variant Delta pot provocar la mort fetal i complicacions a l'embaràs

Dona embarassada @ep





Per primera vegada, investigadors de l' Hospital General de Massachusetts (MGH) i de l' Hospital Brigham and Women's (BWH) , tots dos als Estats Units , han detectat la variant Delta a la sang i les placentes de dones que van tenir parts de nens morts i greus complicacions a l'embaràs, el que suggereix que aquest cep és pitjor que les anteriors per a les dones embarassades.







Estudis anteriors han indicat que la Covid-19 suposa una amenaça per a les dones embarassades i els fetus. Però, tal com suggereix aquesta investigació, publicada al Journal of Infectious Diseases, la variant Delta del SARS-CoV-2 pot ser especialment perillosa durant l'embaràs.





A finals de novembre, els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) van informar que les dones embarassades amb Covid-19 tenien quatre vegades més probabilitats de patir avortaments espontanis que les dones embarassades no infectades durant el període en què la variant Delta estava causant la majoria de les infeccions per SARS-CoV-2 a Estats Units.





Al principi de la pandèmia, abans que Delta es convertís en el cep dominant als Estats Units, la doctora Andrea Edlow, especialista en medicina maternofetal del MGH, i diversos col·legues, havien estudiat 64 dones embarassades amb Covid-19 i van descobrir que cap tenia nivells detectables de SARS-CoV-2 a la seva sang o placentes.





Però quan la variant Delta es va estendre per tot el país el 2021, Edlow va començar a tenir les seves pròpies sospites. "Semblava que estàvem veient encara més mares malaltes i un nombre desproporcionat de mortinats" , rememora Edlow.





La doctora i el seu equip van rebre permís per analitzar els hisops nasals, la sang del cordó umbilical i les placentes de tres dones que van tenir Covid-19 al final del seu embaràs i que no havien estat vacunades contra el coronavirus.





Dos dels nadons van néixer morts i el fetus d'un tercer va experimentar dificultats i va néixer per cesària urgent. Aquestes mostres de sang i teixit es van sotmetre a la seqüenciació viral al BWH, al laboratori de virologia translacional dirigit pel doctor Jonathan Li.





Els resultats van ser sorprenents per als investigadors. “ Totes les mares tenien virus detectables al torrent sanguini. Totes tenien alts nivells de virus detectables als seus hisopos nasals. Totes tenien placentes infectades ”, diu Edlow.





I la seqüenciació viral va confirmar que cada dona estava infectada amb la variant delta del SARS-CoV-2. "Això va ser definitivament diferent del que vam veure amb el cep ancestral de SARS-CoV-2 durant la primera part de la pandèmia", recorda.





Li assenyala que, si bé es pensa que el Covid-19 és una malaltia pulmonar, els estudis indiquen que, quan el SARS-CoV-2 entra al torrent sanguini (el que es coneix com a virèmia), pot viatjar per tot el cos i causar fallades orgàniques i altres complicacions greus.





GREU INFLAMACIÓ DE LA PLACENTA





"Les nostres proves van mostrar que el virus estava àmpliament disseminat en aquests tres pacients", diu Li. Això sembla haver provocat una inflamació greu de la placenta, que probablement va causar els mortinats i les complicacions. "Això representa un altre exemple de les manifestacions sistèmiques de Covid-19", afirma.





Es desconeix per què la variant Delta és una amenaça més gran per a l'embaràs que els ceps anteriors de SARS-CoV-2, així com el possible impacte d'Òmicron, la variant identificada a finals de novembre i que ja s'està convertint en majoritària en tot. el món.





Amb tot, Edlow espera que aquestes troballes puguin ajudar a reforçar els missatges de salut pública destinats a combatre la desinformació que porta les dones embarassades a témer les vacunes contra el Covid-19.





Destaca que no hi ha proves que les injeccions augmentin el risc de defectes de naixement o de qualsevol tipus de complicacions a l'embaràs. "No obstant, els naixements de nens morts, els parts prematurs i els mals resultats neonatals s'associen a la malaltia de Covid-19", afirma Edlow. "Si vols fer el millor per al teu nadó, vacuna't", insta la doctora.