Tauró /@Pixabay





Encara que el tauró és un dels animals que més por ens fan, sobretot perquè se'ls ha etiquetat de molt perillosos en pel·lícules, el 2006 només van causar 6 morts, encara que es van produir aproximadament 70 atacs.





Tot i això, hi ha altres animals, alguns dels quals considerem inofensius i als que ens apropem molt, que són realment més perillosos per als humans, apunta Bill Gates. Quins són?





El llop, per exemple, provoca unes 10 morts cada any. Una xifra que es multiplica fins a per deu si parlem del lleó. En aquest cas, no es pot dir amb exactitud quants decessos provoquen, però el que sí que se sap és que en els últims 15 anys a Tanzània han mort 536 persones després de ser atacades per un lleó. Això es tradueix en 37 morts a l'any, però cal tenir en compte que parlem d'un sol país.





Més perillós que els lleons són els elefants, encara que sigui típic veure persones a prop d'aquests animals en refugis, sobretot a Àsia. De fet, l'acostament dels turistes és el que fa que els elefants s'estressin i ataquin. Segons la llista de Bill Gates, cada any moren unes 100 persones atacades per elefants, encara que National Geographic apunta que són al voltant de 500.





El paràsit tenia és molt més perillós que els anteriorment esmentats. Cada any, perden la vida entre 700 i 2000 persones a causa de la infecció cisticercosi que causa. I això ens porta a parlar del cuc intestinal Ascaris, que mata anualment 4500 persones després de parasitar-les.





El cocodril mata unes 1000 persones cada any segons la Fundació Bill i, segons les Nacions Unides, no hi ha animal a l'Àfrica que mati més que ell. Encara que la veritat és que la mosca Tse-Tse, que també viu en aquest continent, causa somni, el coma i la mort a aproximadament 10.000 persones any rere anys.





Més perilloses encara són les 'Chinches Asesinas', un paràsit que acaba amb la vida de 12.000 persones anualment en provocar-los la malaltia de Chagas. I el Caragol d'aigua dolça provoca la mort d'entre 10.000 i 12.000 persones cada any després que desenvolupin esquistosomiasi en entrar-hi en contacte.





Gairebé 35.000 persones cada any moren després de ser atacades per animals amb la ràbia, dels quals el 99% són gossos. I aquests animals, encara que siguin el millor amic de l'home, de vegades maten també no per la ràbia sinó per les mossegades.









Molt més nombroses són les morts causades per mossegades de serps verinoses: unes 100.000 cada any. I aquestes es multipliquen encara més si parlem de mosquits, ja que algunes espècies transporten malalties mortals com la malària i provoquen que 750.000 persones cada any morin per les seves picades.