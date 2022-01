Els autònoms no poden agafar baixes per covid-19

Test d'antígens @ep





La Unió de Professionals i Treballadors autònoms ( UPTA) calcula que, al ritme de contagis existent, el 10% dels autònoms, 300.000 autònoms es contagiaran al llarg del gener i el febrer.





UPTA exigeix als Governs Regionals posar en marxa ajudes especials per als autònoms que han hagut de tancar temporalment els negocis davant la necessitat d'acollir-se a una baixa per malaltia, per causa de la Covid-19.





La gran majoria dels treballadors per compte propi no s'acullen a la baixa per malaltia comuna, simplement guarden la quarantena, els tràmits necessaris per gestionar la prestació d'Incapacitat Temporal i l'escassa quantia econòmica que perceben són les causes principals per les quals prenen aquesta decisió, explica l'organització d'autònoms.





Des de UPTA se segueixen buscant mecanismes que minimitzin les conseqüències econòmiques de la pandèmia, que en aquest cas estan directament relacionades amb la salut de milers d'autònoms , que veuen com no els queda més remei que fer el tancament temporal del seu negoci.





"El romanent de les ajudes directes que el govern de l'Estat ha posat en mans de les autonomies l'any passat s'hauria de reactivar, són més de 2.000 milions d'euros del pressupost destinat a aquests ajuts i que no han estat aprofitats, havent de ser tornats per les autonomies a l'administració. És necessari posar en marxa una nova ajuda urgent que sufoqui les conseqüències d'aquesta sisena onada", afirmen en un comunicat.





UPTA creu que la proposta que fan “és molt raonable”. "No només perquè estem vivint novament restriccions en sectors concrets, a més els contagis o les baixes per ser contacte estret, estan sent una constant al nostre col·lectiu", expliquen.





En les properes setmanes es mantindran reunions entre les administracions autonòmiques i part de l'executiu estatal, i els professionals autònoms esperen que “en aquest fòrum s'adoptin les mesures necessàries, ajudes que han de complir amb la comesa de promptitud i facilitat administrativa”, demanen en un comunicat recollit per CataunyaPress .





Eduardo Abad , president d'UPTA, afirma que “la mala experiència que tenim amb els fons COVID-19 ha de fer reflexionar els qui tenen la capacitat de prendre decisions, no es poden repetir els errors que s'han comès el 2021”.