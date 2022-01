La Fundació Manuel Fraga, abandonada a la seva sort una dècada després de la mort del polític

García Leira, expresident del Parlament, denuncia que no hi ha un duro, i per això els fons documentals no es poden consultar.







L'empresari Villar Mir i la difunta Caixa Galícia, avui Abanca, són dels pocs que s'han rascat la butxaca a la Fundació de Vilalba.





El president de la Xunta va visitar la reconstrucció de la casa natal del polític vilalbés, seu de la Fundació, el 2011



Una dècada després de la mort de Manuel Fraga Iribarne, president fundador del PP, centenars de caixes amb milers de llibres i documents que defineixen la seva trajectòria des de la dictadura franquista i el paper clau en la Transició i l'etapa democràtica romanen sense inventariar a casa natal. de Vilalba (Lugo), seu de la Fundació que porta el nom de qui va presidir la Xunta durant gairebé 16 anys.



NI UN EURO



Així ho ha traslladat, en una conversa amb Europa Press, el vilalbés José María García Leira, expresident del Parlament de Galícia i vicepresident d'una fundació que va néixer fa gairebé 20 anys. "Si és que es pot considerar que encara existeix", ha lamentat, abans d'incidir que la "descapitalització" de l'entitat, "sense un sol euro", impedeix avançar en l'inventariat, classificació i arxiu de tot el patrimoni documental ubicat a la seu de la localitat chairega.



L'immoble estava cridat a albergar un centre d'estudis sobre dret polític, ja que acumula "tot el patrimoni documental" de Fraga. Així ho va verbalitzar el mateix president gallec, Alberto Núñez Feijóo, el setembre del 2011, quan va participar en una reunió del Patronat de l'entitat a Vilalba pocs dies després d'un atac a casa de Fraga amb un artefacte explosiu, amb alguns danys materials.





Feijóo en una visita a la seu de la Fundació Manuel Fraga el 2011





PLANS FRUSTRATS

Aleshores, es van reunir a la localitat membres del Patronat, originalment conformat amb personalitats destacades de diversos àmbits com el jurídic, el polític i l'empresarial (amb noms com el d'Isabel Tocino o Juan Miguel Villar Mir, entre d'altres). I també el president Feijóo, que va exalçar la "generositat" de Fraga per donar "els seus fons bibliogràfics, la seva documentació, cartes, escrits, pensaments i biblioteca".



L'economista Juan Velarde, com a president de la Fundació va traslladar aquell dia que la Fundació podria crear en el futur uns guardons per reconèixer la tasca d'investigadors a l'àmbit de la ciència política, i fins i tot beques per a estudiants interessats a analitzar “els fons que hi ha a la casa", entre ells uns 60.000 llibres.



I és que Feijóo mateix va proclamar llavors que "tot el que va fer Fraga durant 50 anys estarà a casa natal, a Vilalba". Paraules que comparteix García Leira, que, preguntat sobre si s'ha produït algun tipus d'activitat o de visites, per exemple, d'investigadors, ha respost que, encara que hi ha estudiosos que han "mostrat interès", no es pot fer cap pas" sense saber el que hi ha”.



"NO HI HA UN DUR"



El que és prioritari, sota el seu punt de vista, és "l'inventariat" i la classificació, abans de "reobrir" la casa de Fraga al públic o a investigadors interessats en la seva documentació. "Per això calen diners i no hi ha ni un duro", ha reflexionat el dirigent vilalbés, que constata la falta de 'protectors' i també de suport institucional, malgrat que sí que hi ha hagut "promeses".



Però "any rere any" i ja en van molts des del seu naixement el 2004 (el febrer del 2005 la Fundació Manuel Fraga Iribarne va ser declarada d'interès gallec), García Leira no veu una concreció d'aquestes "promeses" . Però, encara "implicat" al projecte, no renuncia que aquest sigui l'any que "sí es pugui posar en marxa".



"UNS 100.000 EUROS PODRIEN BASTAR PER ARRENCAR"



Les seves esperances estan posades a la Xunta, amb Feijóo al capdavant, i considera que no caldria "una gran necessitat de diners". "Amb uns 100.000 euros podria ser suficient per a les tasques d'inventariat i classificació, i a partir d'aquí poder iniciar l'activitat", ha calculat, després d'incidir que "el problema" per obtenir una subvenció és que "cal tenir activitat" i que "per tenir activitat calen diners".



Així, García Leira veu necessària “una subvenció inicial a fons perdut”. Però també apunta que cal "temps" i implicació, i troba a faltar una presència més gran de joves i de vocació "altruista" per impulsar l'activitat de la Fundació, més enllà de tot el que es pugui "adorar i voler moltíssim" a mode de record públic a qui fos figura clau ja a la dictadura franquista, a la posterior Transició i a l'etapa democràtica, tant d'Espanya com a Galícia.



PROPIETAT I RECONSTRUCCIÓ DE L'IMMOBLE



Ara l'entitat no disposa de capital per avançar, però al llarg de la seva història sí que ha comptat amb ajudes significatives, encara que circumscrites sobretot a les reformes de la casa natal de Fraga, de la qual en té la propietat. "La Fundació Villar Mir va ajudar moltíssim que es finalitzessin les obres de la casa", recorda García Leira.



I és que, després d'una intervenció clau de l'extinta Caixa Galícia , que posteriorment va assolir un acord per a la cessió-venda de l'immoble amb la Fundació, l'entitat va escriure la casa natal de Fraga, ubicada a la cèntrica rua da Pravia vilalbesa (just davant de l'Albereda, on hi ha el conegut bust del president fundador del PP), l'any 2007.



Però calien obres de reforma per adaptar l'immoble, que conserva mobles originals, fotografies i records, no només com a 'casa museu' del dirigent popular, sinó fonamentalment com a seu de la Fundació i espai per albergar el seu llegat bibliogràfic i documental. Com rememora García Leira, va ser fonamental el paper de la Fundació Villar Mir per avalar la inversió d'una rehabilitació el cost de la qual, certifica l'hemeroteca, es va situar al voltant del milió d'euros.



El 30 de setembre del 2011, amb el president fundador del PP encara amb vida, Juan Velarde, explicava que el que Fraga li havia traslladat és que no volia "mobles vells" on fos casa seva, sinó un lloc "per emmagatzemar llibres i que fos còmode per a estudiants".



Continuava la seva anècdota l'economista assegurant que li va contestar a "don Manuel" que la casa havia estat comprada per la Fundació, de la qual ell no comprava part, i de la qual el mateix Velarde era "el president". "Allà vosaltres", hauria replicat el president fundador del PP, fent gala del que ell definia com a "caràcter" i la seva fama, com a mal geni.



HOMENATGES A LA SEVA FIGURA I EL 'SOMNI' COMPLIT DEL GAIÀS



Aquest dissabte 15 de gener es compliran 10 anys de la mort de Manuel Fraga , que es va produir als 89 anys al seu domicili de Madrid, encara que va ser traslladat a Galícia i enterrat a Perbes (Miño-A Coruña), on passava els estius. A la seva làpida del cementiri local està esculpit l'epitafi 'bo e xeneroso' --bo i generós--.



Al llarg dels anys, des del seu partit li han realitzat nombrosos homenatges i està previst que Feijóo mateix participi en una ofrena floral aquest dissabte a Vilalba , un acte simbòlic, amb pocs assistents i senzill, d'acord amb la situació que exigeix la pandèmia de la covid-19.



El desè aniversari de Fraga arribarà, a més, tot just uns mesos després que la Xunta hagi donat per conclosa, amb la posada en marxa de l'Edifici Fontán (que no figurava al projecte inicial de Peter Eisenman, però pel qual es va optar per tapar el buit buit del Teatre de l'Òpera, que mai no es va arribar a construir), el macrocomplex de la Cidade da Cultura, que va marcar l'última etapa de Fraga a la política gallega i es considera el seu 'somni'.



El gran desemborsament del Gaiàs , amb un cost de les construccions d'uns 350 milions, no ha estat exempt de polèmica. Així ho destaca també García Leira, que recorda amb pena la "incomprensió" cap a aquest projecte, i reivindica la figura de Fraga (tampoc exempta de contrastos) com a "un visionari".