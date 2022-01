Els Estels Silenciats es manifestarà a Manlleu contra "l'empresonament" dels ancians de les residències

Ancians en una residència /@EP





Els Estels Silenciats convoca una manifestació aquest diumenge 16 de gener per dir "prou" al "maltractament institucional" a què sotmeten els seus familiars a les residències.





La concentració tindrà lloc a les 12:00h davant de la residència Aura de Manlleu, ja que "Manlleu és el lloc on va néixer Els Estels Silenciats" i, per tant, per a ells també el millor lloc per lluitar contra "la injustícia".







La protesta es convoca "davant la situació perpetuada d'injustícia, d'aïllament rere aïllament, de càstig i d'empresonament sense delicte, quan les dades indiquen que l'afectació a les persones que viuen a residències és molt menor que a altres franges d'edat".





"Els grans tenen dret a decidir si volen morir tancador o viure en llibertat"





Des de l'associació, que va néixer per donar veu als ancians morts en aquests centres a l'inici de la pandèmia, consideren que “és hora de reivindicar, una altra vegada, la vulneració flagrant dels drets de les persones que viuen en geriàtrics”. Asseguren que "l'administració ha decidit maltractar-los institucionalment i de manera indefinida" i ells diuen "prou".





D'aquesta manera, aquest diumenge exigiran "justícia i drets" per a "tots els residents de Catalunya i de l'estat espanyol" . Asseguren que no permetran "que se'ls prohibeixi estar amb els seus éssers estimats", ja que són ells els que "tenen dret a decidir" i, en cas de no poder, " és la família qui ha de decidir si vol que morin tancats o visquin amb la llibertat i la dignitat que tenen la resta de ciutadans ”.