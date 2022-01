Alguns components de la marihuana ataquen la proteïna espiga i eviten la infecció per Covid-19

Cogoll de marihuana @unsplash





La marihuana pot ajudar a prevenir el Covid-19 ? Segons un nou estudi, sembla que sí. L'informe, publicat a la revista acadèmica revisada per parells Journal of Natural Products per investigadors de la Universitat Estatal d'Oregon, se centra específicament en els compostos de cànem, coneguts específicament com a cànnabis sativa.





Aquest tipus de cànnabis s'usa en molts productes diferents, com cosmètics, aliments, locions i suplements dietètics, i un parell d'àcids cannabinoides que es troben al cànem poden ajudar a prevenir les infeccions per COVID-19.





Aquests compostos, l'àcid cannabigeròlic o CBG , i l'àcid cannabidiolico, CBD , funcionen unint-se a les proteïnes espiga del coronavirus. Això és important, ja que significa que tenen el mateix objectiu farmacològic (una molècula fonamental per al procés de la malaltia) que les vacunes contra el Covid-19 i els tractaments amb anticossos. En altres paraules, això bloqueja la principal manera com el virus infecta les persones. També s'ha demostrat que els compostos que bloquegen el procés d'infecció funcionen en altres malalties, com el VIH i l'hepatitis





“ Aquests àcids cannabinoides són abundants en el cànem i en molts extractes de cànem”, va dir en un comunicat l'autor principal de l'estudi, Richard van Breemen. “No són substàncies controlades com el THC, l'ingredient psicoactiu de la cànnabis, i tenen un bon perfil de seguretat en humans. I la nostra investigació va mostrar que els compostos de cànem van ser igualment efectius contra les variants del SARS-CoV-2, inclosa la variant B.1.1.7 [Alpha], que es va detectar per primera vegada al Regne Unit, i la variant B. 1.351 [Beta], detectada per primera vegada a Sud-àfrica".





Aquests dos compostos es van identificar mitjançant una tècnica basada en espectrometria de masses per identificar possibles ingredients de medicaments que podrien atacar la proteïna espiga.