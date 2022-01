Casado imita Ayuso i porta a les eleccions de CyL l'eslògan "Més ramaderia, menys comunisme"

Pablo Casado @ep





El líder del PP, Pablo Casado , ha assegurat aquest divendres que el seu partit recolza "tota la ramaderia d'Espanya" i ha demanat al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez , que s'assumeixin responsabilitats i cessi el ministre de Consum, Alberto Garzón , perquè " no hi ha precedents" d'un Govern que parli "malament" del seu país. A més, ha defensat la campanya que ha llançat el PP argumentant que en la seva formació estan en contra de l'"intervencionisme comunista" per la "misèria" d'aquesta ideologia.





En aquesta campanya en xarxes socials sota el lema ' Més ramaderia, menys comunisme ' --que recorda la d' Isabel Díaz Ayuso a Madrid sota el lema 'Comunisme o llibertat--, el PP exigeix la marxa del ministre de Consum després de polèmica creada per les declaracions sobre la ramaderia intensiva i la pitjor qualitat dels seus productes. A més, inclou un vídeo que recull paraules de Sánchez defensant una reducció del consum de carn i una ramaderia de valor ambiental i social.





Casado, que ha visitat una explotació ramadera extensiva de boví a Navas del Marqués (Àvila), ha justificat aquesta campanya del PP assegurant que el comunisme, "una ideologia política que és al Consell de Ministres perquè Alberto Garzón és el líder del Partit Comunista espanyol", intenta "intervenir en els hàbits i en l'economia familiar", en dir als espanyols que mengin menys carn i als ramaders "que han de tancar les explotacions".





EL COMUNISME, LA IDEOLOGIA QUE "MÉS MISÈRIA I MORT HA DEIXAT"





També ha emmarcat en aquesta ideologia l'estratègia 2050 que va presentar Pedro Sánchez i que, segons ha dit, defensa no viatjar amb avió a "una determinada distància" o "no canviar massa de mòbil" quan, segons ha ressaltat, ells sí que ho fan. fins i tot viatgen a Falcón. A parer seu, és d'una "hipocresia tremenda".





" Aquest és l'intervencionisme comunista contra el que nosaltres estem ", ha declarat Casado en aquest acte de precampanya a Àvila, en ser preguntat expressament si s'ha inspirat en el lema de campanya electoral de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, 'Comunisme o llibertat'.





Després d'assegurar que el PP no utilitza el terme comunista de forma "pejorativa" perquè "tant Yolanda Díaz com Alberto Garzón estan orgullosos de ser comunistes", ha subratllat que el comunisme "és la ideologia que més misèria, més opressió i més mort ha deixat al segle passat a Europa".





Segons ha subratllat, això no ho diu ell sinó “els arxius de l'URSS, de la Xina i de Cambodja”. "I ho diran els arxius de Cuba quan acabem amb 62 anys de terror d'un règim dictatorial, per més que Sánchez no ho digui per no enfadar-se amb els ministres comunistes", ha asseverat el cap de l'oposició.





DEMANA AL GOVERN ASSUMIR RESPONSABILITATS





El cap de l'oposició ha reivindicat la carn que es produeix a Espanya i ha recalcat que el seu partit està "tremendament indignat" amb l'"atac" del Govern al sector primari "des de ja fa tres anys". Segons ha afegit, darrer atac a la carn per Garzón els ha portat a dir: "Fins aquí es pot aguantar això".





Casado ha demanat un dia més a Sánchez que cessi ja Garzón perquè si no ho fa ell es fa "responsable" de les seves declaracions i "compra les tesis" del ministre que "la carn espanyola és de mala qualitat" i amb "animals maltractats". "A més, reconeix que no mana res i és un president feble i que és un copresident de dos Governs, un presidit per Sánchez i un altre per Yolanda Díaz, que abans presidia Pablo Iglesias", ha afegit.





Per això, ha demanat "responsabilitats immediatament" perquè, segons la seva opinió, "no hi ha precedents d'un Govern que ataqui" els seus propis productes i "parli malament" del seu país a l'estranger . "Li demano que cedeix a Garzón, que demani disculpes als ramaders i es retracti de les seves paraules o estarà assumint que és un president feble i no mana res", ha manifestat, per subratllar que el Govern "no està gens unit".





Dit això, i en un paratge amb les vaques de fons, ha expressat el suport a la ramaderia espanyola. "Jo dono suport a tota la ramaderia d'Espanya, la intensiva, l'extensiva, la de boví, la de porcí. Tota la ramaderia, perquè tota la ramaderia compleix estrictes mesures de seguretat alimentària", ha manifestat.





En ser preguntat com valora les macrogranges, Casado ha assenyalat que avui han acudit al seu poble d'adopció a Àvila i no a una macrogranja perquè no les hi són. "A Castella i Lleó, hi ha granges i granges grans. No sé si macrogranges per nombre de caps de bestiar, però ramaderia intensiva per ser concrets en l'ús del terme on no es maltracta els animals i es compleix l'estricta normativa nacional i europea", ha subratllat.





Casado ha destacat que no es maltracta els animals a les explotacions ni contaminen. Segons ha dit, el PP té un model mediambiental i de sostenibilitat, però "no està renyit amb la producció càrnia ni amb el preu de la llum", aprofitant per expressar la seva defensa que el gas i la nuclear "siguin energies verdes" a un moment en què els espanyols estan "pagant un 70% més" al rebut de la llum.





DIU QUE EL PP ÉS "EL PARTIT D'AIXÒ QUE ANOMENEN L'ESPANYA BUIDADA"





Davant el fet que hi hagi ajuntaments governats pel PP que han retirat els tuits que van fer en passat en defensa de les macrogranges, Casado ha afirmat que al PP "no hi ha hagut "directriu" de traslladar els seus governs municipals o autonòmics que donin suport les macrogranges i ha assenyalat que per obrir-ne una cal complir "una estricta normativa".





Finalment, ha recomanat a Garzón que acudeixi a "conèixer el bestiar espanyol" i que no donen "lliçons" al Partit Popular sobre el camp perquè són "el partit d'això que en diuen Espanya buidada". "Estarà buidada d'idees d'algun partit però és plena de riquesa i ple de projectes", ha conclòs.