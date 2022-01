Ricardo Bofill, l'arquitecte barceloní més internacional

Ricardo Bofill @ep





L'arquitecte Ricardo Bofill Levi , mort aquest divendres a Barcelona als 82 anys, va néixer el 1939 a Barcelona i va estudiar Arquitectura a l'Escola de Barcelona i a la de Ginebra (Suïssa).





El 1963 va fundar el Taller d'Arquitectura amb un equip multidisciplinar format no només per arquitectes, sinó també per altres professionals i artistes, com el crític literari Salvador Clotas, el poeta José Agustín Goytisolo i l'economista Julia Romea.





A l'obra de Bofill, la història ha estat una manifesta constant, no només en la contínua anàlisi i interpretació de la cultura i l'arquitectura del passat, sinó també pel seu interès per les noves tendències.





En els primers anys, Bofill va recuperar elements artesanals característics de l'arquitectura catalana tradicional, i posteriorment va abordar els problemes de planificació urbana a nivell local dins del context polític i social espanyol.





Entre les primeres obres arquitectòniques destaquen la Muralla Roja a Calp (Alacant), el projecte de Villes Nouvelles a França, les Echelles du Baroque de París, el santuari de Meritxell a Andorra i el complex format per l'edifici Walden i La Fàbrica, a Sant Just Desvern (Barcelona), seu del Taller d'Arquitectura.





Interessat pels problemes urbans dels països en vies de desenvolupament, Bofill va traslladar part del seu equip a Algèria, on va col·laborar amb el Govern en projectes de planificació urbana i vivenda social.





Els estudis de Bofill sobre l'ús d'unitats de formigó prefabricat van contribuir als anys 80 a l'afirmació de la validesa de les formes clàssiques i la geometria a l'arquitectura contemporània, i als 90 la introducció del vidre i l'alumini va suposar el resultat de un procés d'estudi de les formes i els materials.





El Museu d'Art Modern de Nova York va dedicar el 1985 una exposició a la seva obra, i posteriorment la seva activitat es va diversificar en un gran nombre de projectes a Catalunya, entre els quals figuren l'edifici de l'INEF a Barcelona, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC ), les oficines del Parc Logístic de la Zona Franca, la T1 de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i l'Hotel W, també a la capital catalana.





A la resta d'Espanya i l'estranger és autor d'obres com els gratacels Donnelley Building de Chicago, el Palau de Congressos de Madrid, la remodelació de l'aeroport de Barajas de 1997, l'edifici Shiseido de Tòquio, el Centre Cultural Miguel Delibes de Valladolid, la Torre Platinum de Beirut, el Parc Lineal Manzanares de Madrid i el Centre de Congressos Kontantinovsky de Sant Petersburg (Rússia).





PREMIS I DISTINCIONS





Al llarg de la trajectòria, Bofill ha rebut multitud de premis i distincions, entre les quals figuren el Premi FAD de disseny, el Premi ASID de l'American Society of Interior Design, el Premi Ciutat de Barcelona, el títol d'Arquitecte de l'Ordre des Architectes de Belgique, Officier de l'Ordre des Arts i Lettres francesa i la Creu de Sant Jordi, entre molts altres.





Va rebre un dels seus últims reconeixements al setembre, quan va ser investit doctor 'honoris causa' per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i en el discurs del qual va reivindicar que "l'única utopia possible actualment és el coneixement".