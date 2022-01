Els nens petits corren riscos similars als adults en contagiar-se pel Covid-19

Nens @ep





Un estudi internacional de la Universitat d'Auckland (Nova Zelanda) ha demostrat que el COVID-19 afecta de manera similar nens petits i adults, per la qual cosa els seus investigadors han demanat trencar amb el mite que s'han de vacunar per protegir els adults .





"Hi ha la percepció que la covid-19 és només una infecció molt lleu en els nens. No obstant això, a mesura que avança la pandèmia, estem veient un nombre més gran de nens infectats i hospitalitzats a tot el món. Desafortunadament, per a alguns de aquests nens, el cóvid-19, resulta en una malaltia greu", ha sostingut l'autor de la investigació, Stuart Dalziel.





L'estudi, publicat a la revista Journal of the American Medical Association (JAMA), s'ha centrat en més de 10.000 nens que han acudit a 41 hospitals de deu països diferents.





Un total de 3.200 nens van donar positiu per Covid-19. D'aquests, el tres per cent (107) va experimentar resultats greus dins de les dues setmanes posteriors a la visita a emergències.





Els resultats greus van incloure complicacions cardíaques o cardiovasculars, com ara miocarditis (inflamació del cor), així com problemes neurològics, respiratoris o infecciosos. A més, el 23% (735) van ser hospitalitzats per rebre tractament i quatre nens van morir.





"Trobem que l'edat avançada (de 5 a 18 anys) tenir una afecció crònica preexistent i la durada dels símptomes eren factors de risc importants per als resultats greus", ha assegurat l'investigador Stephen Freedman.