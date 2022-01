Rússia amenaça amb desplegar les seves tropes a Cuba i Veneçuela

Vladimir Putin @ep





El Govern de Rússia ha assegurat que "no descarta" un desplegament militar a Cuba i Veneçuela, en plena escalada de tensions amb Occident per les últimes mobilitzacions entorn d'Ucraïna i l'enviament de tropes al Kazakhstan, arran de les últimes protestes contra les autoritats.





El viceministre d'Exteriors rus, Sergei Riabkov, s'ha referit a la presència militar a Amèrica Llatina en una entrevista amb la cadena RTVI. "No vull confirmar o descartar res", ha declarat Riabkov, qui ha matisat que tot "depèn" dels passos que facin els Estats Units.





En aquest sentit, el viceministre ha defensat el dret de Moscou de reaccionar davant d'hipotètiques "provocacions", si bé ha apostat igualment per la diplomàcia per resoldre qualsevol disputa amb altres països, també amb l'Administració que encapçala Joe Biden.

Des de Washington, l'assessor de Seguretat Nacional dels Estats Units, Jake Sullivan, ha assegurat que, en cas que Rússia avancés cap al desplegament militar a Cuba i Veneçuela, Washington respondria "amb decisió".





"Això no s'ha plantejat en les discussions en el Diàleg d'Estabilitat Estratègica. Si Rússia es mogués en aquesta direcció, s'abordaria amb decisió", ha expressat Sullivan en roda de premsa. A més, el funcionari nord-americà ha catalogat les declaracions de Riabkov com una "fanfarronada".





Per la seva banda, l'opositor veneçolà i autoproclamat "president encarregat" del país, Juan Guaidó, ha rebutjat un potencial desplegament militar al país del Carib i ha assegurat que és una nació "sobirana" amb la qual Rússia "no té res a veure".





El representant de Guaidó als Estats Units, Carlos Vecchio, també ha rebutjat la idea. "En lloc de contribuir a la recuperació d'Amèrica Llatina en l'era postpandàmia, el Govern rus busca traslladar el seu conflicte d'Europa a les Amèriques", ha assenyalat a Twitter, on ha incidit que és això "inacceptable" per a Llatinoamèrica.





D'altra banda, el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, s'ha referit a aquest fet, si bé no hi ha aprofundit i ha apuntat que la seva "preocupació és general". "Hem vist una escalada de retòrica en el passat recent. El que necessitem és assegurar-nos que creem les condicions per a la pau i l'estabilitat a Europa", ha afirmat.





El Govern rus ha reiterat en diverses ocasions el seu compromís amb Cuba, Veneçuela i Nicaragua, països als quals ha ajudat tant en termes polítics com a econòmics en aquests últims anys.





Moscou ha dit sentir-se amenaçat per la creixent presència de l'OTAN a l'est d'Europa i veu amb especial preocupació l'acostament d'Ucraïna a l'Aliança Atlàntica. El dimecres, els països de l'OTAN i Rússia van celebrar el primer consell en dos anys i mig.