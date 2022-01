CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Masia de Torre Negra /@ajsantcugat







Bona tarda, lectores i lectors!





Avui us proposem un pla de cap de setmana per a aquells que viviu al Vallès Occidental, a prop de la comarca o tan sols vulgueu fer una petita sortida. El pla es tracta de visitar la masia Torre Negra que aquest divendres ha passat a ser de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, municipi on hi ha la casa.





Tot i això, per entrar a dins caldrà esperar una mica perquè el consistori està treballant en un pla per obrir a la població l'edifici de la masia, una finca fortificada del segle VI i el seu entorn natural, amb un total de 88,2 hectàrees de terrenys agrícoles i forestals. Això permetrà una connexió que triangularà amb el Pi d'en Xandri i l'ermita de Sant Medir, tres elements dins del Parc Natural de Collserola.





De moment, l'Ajuntament ha avançat que l'entorn estarà obert, per la qual cosa es preveu que les tanques que avui dia delimiten el terreny acabin caient per integrar el conjunt de la finca a la trama forestal.







Amb aquest nou lloc per descobrir, us deixem amb el nostre podcast :













LES 4 NOTÍCIES DEL DIA