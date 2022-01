El Parlament continuarà tramitant la llei per pagar les fiances dels ex-alts càrrecs del Govern

Sessió al Parlament de Catalunya /@EP





Després d'unes vacances de Nadal marcades per les restriccions per frenar l'expansió de la pandèmia, l'actualitat política al Parlament torna a activar-se. Així, la cambra catalana reprèn dilluns que ve la seva activitat iniciant el tercer període de sessions d'aquesta legislatura. Per davant i fins el 31 de juliol hi ha 35 iniciatives legislatives en tràmit, de les quals 3 són projectes de llei; 27, proposicions de llei de grups parlamentaris; i 5, fruit d'Iniciatives Legislatives Populars (ILP).





El mateix dilluns es reiniciaran també les reunions de comissions i ponències, que es faran en format telemàtic a causa de les mesures per prevenir contagis de la covid-19. A més, el dimarts es reuniran la Mesa i la Junta de Portaveus, que, entre altres qüestions, hauran d’acordar l’ordre del dia del pròxim Ple previst per al 25, 26 i 27 de gener.





PROJECTES DE LLEI





Els tres projectes de llei que hi ha actualment en tràmit a la cambra són, d'una banda, el Projecte de llei de la ciència de Catalunya -el qual busca "definir i consolidar el model propi" de recerca, desenvolupament i innovació català, i promoure el mecenatge científic i un pla universitari a investigació d'excel·lència, entre altres-, que s’està tramitant en ponència i comissió després de superar el debat de totalitat al novembre.





D'altra banda, el Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya -es tracta del mecanisme que va impulsar el Govern per tal de pagar les fiances al Tribunal de Comptes dels ex-alts càrrecs investigats per l'acció exterior-, que és el que està més avançat en la tramitació.





I el tercer és el Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària -norma que permet que el CatSalut gestioni íntegrament la prestació sociosanitària, i busca una major integració dels serveis, millorar-ne l'eficiència i simplificar-ne la gestió-, que està en la fase inicial de la tramitació.







LES PROPOSICIONS





Pel que fa a les proposicions de llei dels grups, n’hi ha cinc en la fase de tramitació en ponència i comissió, després de superar els debats de totalitat corresponents. Són les proposicions de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (ERC, JxCat, CUP i ECP), d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (CUP), de memòria democràtica de Catalunya (PSC-Units), per a la internalització del transport sanitari (CUP) i de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (ECP).





Així mateix, consten 19 iniciatives legislatives més dels grups, que estan a punt perquè el ple en faci el debat de totalitat en la sessió que acordi la Junta de Portaveus, mentre que tres més es troben en termini de presentació d’esmenes a la totalitat o en algun tràmit previ.





Tal com informa el Parlament, les proposicions de llei són les possibles legislacions que en lloc de néixer a proposta del Govern -com els projectes de llei-, neixen dels grups parlamentaris, un conjunt de membres del Parlament o les que deriven d’una iniciativa legislativa popular, una iniciativa dels consells comarcals o una iniciativa dels municipis.





LES ILP QUE HAN SUPERAT LA PRIMERA FASE CONTINUEN A TRÀMIT





Amb relació a les proposicions provinents d’iniciatives legislatives populars (ILP), n’hi ha cinc que es continuen tramitant en ponència i comissió, després de superar els debats de totalitat en legislatures anteriors. Són la de mesures urgents per a l’habitatge, la de la Llei electoral de Catalunya, la de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, la de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, i la de l’esport i l’activitat física de Catalunya, que es tramita conjuntament amb una proposició de llei de JxCat, ERC i el PSC-Units.





Dues ILP més, sobre la llei de protecció dels animals i sobre la creació d'un cos de tècnics ambientòlegs, estan pendents que les comissions promotores iniciïn els tràmits previs a la recollida de signatures o comuniquin que retiren la iniciativa. A diferència de la resta d'iniciatives legislatives, les ILP no decauen al final de la legislatura.





RENOVACIÓ DE CÀRRECS





D’altra banda, el Parlament té pendent la renovació d’un centenar de càrrecs per finiment de mandat, entre els quals hi ha el Síndic de Greuges, els set síndics de la Sindicatura de Comptes, cinc membres del Consell de Garanties Estatutàries, els cinc membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, els set membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el director o directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, entre altres.





Hi ha acords entre els grups parlamentaris per tirar endavant aquestes renovacions, però les noves designacions s'han de fer al Ple del Parlament d’acord amb diversos procediments que estableixen l’Estatut, el Reglament de la cambra i altres normes específiques.