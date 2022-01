Mor un esquiador de Barcelona a l'estació d'Astún, el segon aquesta setmana

Estació d'esquí, fitxer /@EP





Un home de 71 anys i veí de Barcelona ha mort aquest divendres, 14 de gener, quan practicava esquí a l'estació hivernal d'Astún, al Pirineu d'Osca. L'esportista ha sortit de la pista i ha caigut per un barranc.





Fonts del centre hivernal han informat a Europa Press que l'accident s'ha produït cap a les 12.00 hores i personal d'aquestes instal·lacions s'ha desplaçat al lloc, per rescatar aquesta persona, que ha estat traslladada amb vida fins al centre mèdic de l'estació, on ha mort.





La Guàrdia Civil de Muntanya de Jaca s'ha fet càrrec de les tasques d'investigació, per aclarir els fets. Des d'Astún han apuntat que desconeixen què ha pogut passar ja que no és una zona difícil. Aquest home ha sortit de la pista i s'ha precipitat per un barranc, a la zona de Truchas.





Des d'Astún han transmès els seus condols i pesar la família. Aquesta mateixa setmana, dimecres, dia 12, un jove de 19 anys, resident a Monzón, va morir després de resultar ferit quan esquiava fora de pistes a Astún, al desequilibrar-se i caure per un barranc. Va morir hores després, ja fora de l'estació, ja que va ser traslladat per un helicòpter del 112 a l'Hospital Miguel Servet de Saragossa.