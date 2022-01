Omella: "els bisbes volen afrontar cara a cara el drama dels abusos amb cada víctima"

El president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella /@EP







El president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha assegurat que "totes les diòcesis" van responent als casos d'abusos, però ha rebutjat crear una comissió independent per investigar-los perquè els instruments actuals de l'Església catòlica “n'hi ha prou”.





"No cal multiplicar ens. A cada diòcesi hi ha la part dels tribunals i el servei d'atenció a les víctimes. I això és independent. Portugal, Alemanya França fan el que creuen convenient. I nosaltres també, sempre d'acord amb els protocols de la Santa Seu. I els ha semblat bé. Si hi ha alguna dificultat ho veurem sobre la marxa", ha apuntat Omella aquest divendres en una roda de premsa a Roma, en el marc de la visita 'ad limina' dels bisbes.





Segons ha precisat el cardenal, han enviat a totes les diòcesis i als religiosos l'informe que el diari 'El País' va lliurar al Papa Francesc, encara que ha afegit al diari que els faciliti les dades dels casos d'abusos.





"Ens demanen les dades perquè en alguns llocs no n'hi ha. Si hi havia una acusació a un sacerdot, doncs digui de qui es tracta i nosaltres investiguem", ha subratllat Omella, alhora que ha afegit que tenen el desig d'"aclarir-ho i portar-ho tot a terme com està manat pels protocols de la Santa Seu i els tribunals civils".





Encara que a l'informe no apareixen les dades personals de les víctimes per garantir el seu anonimat, 'El País' s'ha posat a disposició del Vaticà per facilitar el contacte dels afectats i que puguin prestar declaració si així ho desitgen.





D'altra banda, Omella ha explicat que a nivell de Conferència Episcopal "hi ha un servei d'ajuda a les diòcesis petites que no tenen persones que hi puguin ajudar". "Ens sembla més humà i proper que cada diòcesi tingui el seu organisme i li ha semblat bé a la Santa Seu", ha assegurat l'arquebisbe de Barcelona, que ha desitjat que "tantes altres institucions facin aquest camí".





Així s'ha pronunciat Omella després de la reunió que els bisbes de Catalunya, el País Valencià i les Balears han mantingut amb el Papa Francesc, en el marc de la seva visita a Roma. La trobada amb el Pontífex s'ha prolongat durant dues hores i mitja i durant l'audiència han abordat l'assumpte dels abusos.





Omella ha explicat que els bisbes volen afrontar "cara a cara" el drama dels abusos amb cada víctima i que, per aquesta raó, no han centralitzat a Madrid l'atenció de les denúncies, sinó que han obert a cada diòcesi una oficina dedicada a això.





El president dels bisbes espanyols s'ha mostrat convençut que aquesta és la manera de procedir "més humana i més propera" i que "la Santa Seu i el Papa estan d'acord".





L'IMPORTANT NO ESTÀ AL PASSAT



Tot i això, ha reconegut que, de vegades, l'Església "pot ser que no hagi comunicat bé o no hagi transmès la confiança necessària perquè les víctimes, que requereixen el seu temps, s'hagin acostat [a la institució]". Si bé, ha incidit que “l'important no està en el passat” sinó en com “s'afronti en el futur”.





Així, també ha assenyalat que tant amb el dicasteri per a la Doctrina de la fe com a la trobada amb el Pontífex han parlat del treball de les diòcesis espanyoles amb la creació de les Oficines d'Abusos que s'han obert a totes les províncies eclesiàstiques.





"És un treball d'acompanyament i sobretot també per treballar en la prevenció. Que aquestes oficines siguin presents a cada diòcesi facilita la proximitat i el suport a les víctimes i així ho hem comentat en aquestes reunions i també amb el Sant Pare, cosa que li ha semblat bé”, ha manifestat.





Per la seva banda, el cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, ha volgut matisar la necessitat de “treballar amb prudència” i ha assegurat “que les diòcesis estan treballant molt bé i amb aquesta prudència” que els “ha ratificat el Sant Pare”.





En aquesta línia, Omella ha dit que a l'informe publicat per 'El País' "falten dades" si bé en tot cas ha apreciat que "ha fet un bon servei". Així, ha assegurat que ara "la prioritat és reconèixer el dolor de les víctimes, entrar en contacte per ajudar-los i ser proactius per buscar altres casos".