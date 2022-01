Els mossos del tiroteig de Tarragona expliquen com van neutralitzar el sospitós

Intervenció de l'assaltant a Riudoms una vegada neutralitzat /@EP





Els agents de Mossos d'Esquadra que van intervenir en el tiroteig en una empresa de seguretat de Tarragona el 14 de desembre han testificat aquest divendres davant la jutgessa que investiga el cas per explicar com van neutralitzar el sospitós, que va fugir i després es va atrinxerar armat en una masia.







Fonts presents a la declaració han explicat a Europa Press que els policies han respost a preguntes per detallar la seva intervenció a la masia de Riudoms (Tarragona), com la distància des de la qual disparava l'home, quin tipus d'armes feia servir i on apuntava.





Els agents del Grup Especial d'Intervenció (GEI), la unitat d'assalt dels Mossos, han declarat per videoconferència i després han testificat el sergent i l'agent que anaven al cotxe amb el policia ferit de bala al braç en intentar aturar el sospitós mentre fugia.

Anaven de paisà seguint el sospitós i, en baixar del cotxe per intentar aturar-lo, l'agent que ocupava el seient del copilot va rebre un tret.





Els altres dos policies, que van baixar del cotxe per les portes esquerres, van quedar il·lesos, i aquest divendres han explicat a la jutgessa com va ser la seva intervenció aquell dia.





En canvi, el mosso que va quedar ferit testificarà dijous 27 de gener, quan la jutgessa també ha citat els treballadors de l'empresa on es va produir el tiroteig, que va causar tres ferits.





DETINGUT HOSPITALITZAT



El detingut per aquests fets va quedar ferit crític quan agents de la unitat d'assalt dels Mossos el van neutralitzar a la masia on s'havia atrinxerat i ha estat en coma, motiu pel qual la jutgessa encara no l'ha pogut prendre declaració.





L'home ja ha sortit de l'UCI i la instructora l'interrogarà quan el seu estat mèdic ho permeti; mentrestant, ha encarregat que un forense faci un informe sobre la seva imputabilitat, és a dir, per valorar si les seves condicions i facultats mentals durant el tiroteig permeten imputar-li o no un delicte.