Badalona signa un "decret d'emergència" per reallotjar les persones de la nau del carrer Progrés

Persones que vivien a la nau desocupada al carrer Progrés de Badalona /@EP





L'Ajuntament de Badalona ha signat un decret d'emergència per poder reubicar en un alberg de la ciutat "tota la gent que vulgui" desallotjada aquest dijous d'una nau ocupada al carrer Progrés, i de moment els Serveis Socials estan treballant per reallotjar aquest mateix divendres a unes 40 persones.





El tercer tinent d'alcalde i regidor de Protecció Social, David Torrents, ha explicat a Europa Press que aquestes persones podran estar a l'alberg un màxim de tres mesos i que en aquest temps es treballarà per "buscar solucions definitives".





“En aquest temps el que farem és continuar treballant amb ells, estic intentant arribar a un conveni amb la Sareb per obtenir pisos, estic treballant amb entitats del tercer sector per veure si podem trobar recursos diferents”, ha dit, i ha afegit que també es necessita la implicació d'altres administracions perquè un alberg no és la solució.





Torrents ha assegurat que a la desena de migrants que aquest dijous van demanar ajuda als Serveis Socials se'ls va oferir passar la nit a l'alberg de pernocta municipal per a persones sense llar, però que van declinar fer-ho i van optar per acampar a la via pública perquè ja coneixien l'equipament i el tipus d'usuaris, i la interrelació "no és bona".





Ha explicat que diverses persones han dormit a la plaça del Cotonifici -que es troba davant del carrer Progrés-, entre les quals el consistori ha detectat unes 40 que ocupaven la nau desallotjada i que no havien acudit a Serveis Socials ni tenien on dormir, que són les que ha reubicat.





QUEDEN UNES 20 PERSONES



Torrents ha especificat que a la plaça queden unes 20 persones, però no són de la nau desocupada i els Serveis Socials no les coneixien, i ha especificat que poden haver arribat d'altres naus o per un efecte crida.





Ha detallat que davant la nau desallotjada hi ha agents de la Guàrdia Urbana i que aquest dijous a la nit també hi ha hagut presència policial, tant de la Guàrdia Urbana com dels Mossos d'Esquadra.