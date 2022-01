Barcelona començarà una trentena d'obres per millorar els barris aquest 2022

Barcelona des del districte de Nou Barris /@EP





Una trentena d'obres de millora d'espai públic, equipaments i centres educatius impulsades en el segon Pla de Barris de l'Ajuntament de Barcelona per al període 2021-2024 començaran aquest any i se sumaran a les 6 que ja estan en marxa. D'aquesta manera, pràcticament la meitat de les 79 actuacions previstes a 23 barris estaran en execució.





El Pla de barris és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona per transformar els barris que per la desigualtat s'han quedat enrere amb microintervencions, la majoria coproduïdes amb el veïnat.





El tinent d'alcaldia i regidor de Pla de Barris, Jordi Martí, ha presentat avui les inversions més destacades que arrencaran aquest any i ha fet un repàs a les que es van dur a terme en el primer pla, acabat amb un any de retard a conseqüència de la pandèmia.





150 MILIONS PER A MICROACTUACIONS





En una roda de premsa telemàtica, ja que està confinat, Martí ha explicat que la meitat de les obres 'de pedra' previstes en el pla, que està dotat amb un total de 150 milions d'euros, començaran aquest any.





Entre les microactuacions del nou Pla de Barris que començaran pròximament, el regidor dels comuns ha destacat la segona fase de la instal·lació d'escales mecàniques al barri de Ciutat Meridiana, la millora d'espais públics de les Hortes de Sant Bertran, dels equipaments comunitaris de Can Seixanta i del Camp de Futbol del Carmel i de 10 equipaments educatius.





Jordi Martí ha subratllat que el fet que aquest any comencin una mica menys de la meitat de les obres previstes "no significa que no es treballi en la resta" d'actuacions, algunes de les quals començaran els processos participatius aquest 2022.





Precisament, el tinent d'alcalde ha destacat que totes les actuacions que impulsa el Pla de Barris es fan amb "la participació activa dels veïns, que aporta molt valor als projectes". "La metodologia del Pla de Barris és fer les coses a poc a poc posant-hi molt d'afecte. Sorprèn l'impacte d'èxit que aquests espais acaben tenint. Es nota aquesta manera de treballar diferent en el resultat final de la intervenció", ha assegurat