Un home agredeix sexualment, colpeja, estrangula i roba a una dona gran a Alacant

El detingut amb els policies







La Policia Nacional d'Alacant ha detingut aquest divendres un home acusat d'haver agredit sexualment una dona de 80 anys després d' estrangular-la i colpejar-la violentament al seu domicili, a qui va accedir per robar.





La víctima està estable i amb lesions a l' hospital, en espera de la seva evolució, mentre que l'arrestat passarà a disposició judicial del Jutjat d'Instrucció de guàrdia d'Alacant, segons una nota de premsa de la Policia Nacional.





ELS FETS





Els fets han conegut aquest matí, quan una dona d'edat avançada ha trucat a la sala CIMACC-091 per comunicar, amb respiració entretallada, que un home ha irromput a casa seva aquesta matinada i l'ha colpejat repetidament. També ha informat que sagnava per diverses ferides provocades suposadament per l'assaltant.





Ràpidament, la Policia Nacional ha activat el protocol de delictes violents per assistir la víctima, que ha estat trobada pels agents respirant amb dificultat i sagnant pel cap, ferides presumptament causades per l'agressió. La patrulla que s'ha personat a casa de la víctima ha requerit la intervenció dels serveis mèdics perquè fos traslladada a un centre hospitalari.





Després, la Brigada Provincial de Policia Judicial s'ha fet càrrec de la investigació i la Policia Científica ha dut a terme la inspecció tecnicoocular per recopilar totes les dades relatives al succés. Segons sembla, la víctima ha estat sorpresa de matinada a casa per l'assaltant, que hauria entrat per robar.





AGRESSIÓ I ROBATORI





El lladre l'ha agafat fortament del coll, l'ha escanyat i l'ha colpejat al cap fins a deixar-la sense defensa, per agredir-la sexualment i posteriorment robar-li el telèfon mòbil, la cartera amb documentació i diverses joies. Després ha fugit del lloc.





La Policia Nacional ha organitzat un dispositiu especial de cerca de l'autor, després que la víctima hagi aportat les característiques físiques.





DETINGUT





En aquest operatiu s'ha localitzat en uns contenidors davant de la vivenda de la dona un bat de beisbol ensangonat amb què presumptament l'assaltant li hauria colpejat al cap.

En un dels controls desplegats, una dotació de la Brigada de Seguretat Ciutadana de la UPR-Motos ha observat en un individu els trets físics del qual coincidien amb els del lladre.





En veure els agents, aquesta persona ha saltat un mur per intentar sense èxit amagar-se. Un cop interceptat, els policies han identificat el sospitós, que portava entre les seves pertinences la cartera amb la documentació de l'agredida, així com el telèfon mòbil i joies propietat de la dona, per la qual cosa ha estat arrestat.





Els agents continuen amb les gestions per investigar si el detingut, que té antecedents, hauria pogut participar en algun altre fet similar, atesa la violència de les seves accions.





Al comunicat, la Policia Nacional aconsella a les persones d'edat avançada desconfiar de gent estranya que tracti d'accedir als seus domicilis, davant la possibilitat o el risc que les seves intencions siguin guanyar-se la confiança per robar-los un cop a l'interior de les cases.