Cuixart abandonarà la Presidència d'Òmnium Cultural el pròxim 26 de febrer

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha anunciat aquest divendres que deixa la Presidència de l'entitat després de sis anys al càrrec i que serà rellevat pel filòsof, Xavier Antich, si així ho ratifiquen els socis. En una entrevista, ha explicat que se li acaba el mandat i que tant ell com el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, han decidit no presentar-se a la reelecció.





Cuixart, que al juny va sortir de la presó en ser indultat després de més de tres anys empresonat, ha assegurat que seguirà fent d'activista però que no té cap voluntat d'entrar en política, i ha defensat la necessitat de crear "nous lideratges" a l'independentisme diferents dels del 2017.





Preguntat per què ha decidit no continuar al càrrec, ha afirmat que juntament amb Mauri han coincidit que era el millor moment perquè Òmnium està en una bona situació amb una estratègia i estructura consolidada: “Em sembla que és el moment de passar el testimoni a Xavier Antich i a la resta de companys de la Junta”.





NOUS LÍDERS





Cuixart ha subratllat la necessitat de crear nous lideratges a l'independentisme perquè creu que en el context actual hi ha una "incapacitat manifesta de traçar una estratègia compartida", que veu imprescindible.





"La graduació de les ulleres del 2017 per al 2022 s'ha de tornar a ajustar", ha il·lustrat, i ha sostingut que el millor servei que podrien fer els líders independentistes que van tenir protagonisme el 2017 seria enfortir les seves organitzacions.





Per a ell, uns nous lideratges "propiciaran molt més una estratègia compartida que lideratges anteriors", encara que creu que figures com l'expresident, Carles Puigdemont, o el líder d'ERC, Oriol Junqueras, segueixen sent referents importants.





DEIXAR ELS PERSONALISMES





Preguntat per si la seva renúncia a continuar al càrrec hauria de ser seguida pels líders dels partits independentistes, ha assegurat que se li fa difícil dir què ha de fer cada persona però que veu necessari “deixar espai” perquè puguin aflorar nous líders.





"Serà el millor servei que puguem fer al país", ha dit, i ha argumentat que el moviment independentisme no va de persones i que la prioritat ha de ser teixir una estratègia conjunta perquè els catalans puguin votar a un referèndum d'autodeterminació.





Així mateix, ha explicat que només ha comunicat la seva decisió als treballadors i dirigents d'Òmnium, al president de la Generalitat, Pere Aragonès, a Puigdemont, Junqueras i l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel.





XAVIER ANTICH



Cuixart ha reivindicat la figura d'Antic i ho ha definit com un “home molt culte, molt savi i molt sensible”, que creu que reuneix les condicions per ser un bon president d'Òmnium.





Ha explicat que el 2017 quan intuïa que podia anar a la presó li va proposar al vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, agafar el protagonisme i lideratge d'Òmnium mentre estigués a la presó i ell va acceptar, i que fa dos anys quan hi va haver una "ona represiva" tots dos van parlar que si Mauri també acabava empresonat el relleu havia de ser Antich.





Cuixart ha detallat que aquest mateix divendres s'ha convocat l'Assemblea General Ordinària de l'entitat, que se celebrarà el 26 de febrer i en què Antich serà escollit president si així ho ratifiquen els socis.