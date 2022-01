L'Estat es planteja adquirir fins al 40% d'Air Europa per salvar-la de la fallida

Avió d'Air Europa /@EP





La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, no ha descartat que l'Estat entri a l'accionariat d'Air Europa després de la compra fallida de l'aerolínia del grup Globalia per Iberia. "En aquest moment estem explorant algunes opcions", ha assenyalat la ministra en una entrevista a l'agència Bloomberg recollida per Europa Press.





El mes de desembre passat, el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital va afirmar que l'Executiu espanyol segueix "analitzant les diferents opcions" que s'obren després de la decisió d'IAG i Globalia de rescindir de mutu acord l'acord de compra d'Air Europa.





Entre les opcions que es podrien analitzar abans que finalitzi el proper mes de gener hi ha la possibilitat que l'Estat prengui una participació minoritària a la companyia. En aquesta nova configuració, IAG compartiria la propietat amb l'Estat i els Hidalgo.





Bloomberg informa en aquest sentit que el Govern central està considerant adquirir una participació directa a Air Europa, fins a un 40%, com a part d'un pla per rescatar l'aerolínia. El grup d'aerolínies IAG probablement també adquiriria una participació. Pel que sembla, les converses estan en curs i no es garanteix que s'arribi a un acord. Tant representants d'Air Europa com d'IAG han eludit fer declaracions sobre això.





IAG I GLOBALIA VAN RESCINDIR EL CONTRACTE





IAG i Globalia van anunciar el passat mes de desembre la rescissió definitiva de l'acord signat el 4 de novembre del 2019 i modificat el 20 de gener del 2021, segons el qual Iberia acordava adquirir la totalitat del capital social d'Air Europa. Iberia va assegurar que les dues companyies "exploraran un nou acord abans de finals de gener del 2022".





En un comunicat emès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) les dues empreses van comunicar que IAG va tancar un acord d'intencions amb Globalia per avaluar "altres estructures que puguin resultar interessants per a les dues companyies", oferint beneficis similars per als seus accionistes, clients i empleats.





Des d'Iberia es van comprometre a explorar "diferents alternatives d'estructures accionarials per intentar articular aquesta operació amb Air Europa". A més de la penalització ('break-fee') acordada prèviament de 40 milions d'euros, IAG pagarà a Globalia 35 milions d'euros.

Ambdues parts van acordar que aquestes quanties s'aplicaran per reduir qualsevol preu de compra futur si s'arriba a un nou acord i per evitar qualsevol litigi relacionat amb l'adquisició.





Air Europa ha rebut més de 600 milions de persones entre un rescat per part de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) de 475 milions i un préstec avalat per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per valor de 140 milions. Una de les opcions que estudia l'Executiu per entrar a l'accionariat de l'aerolínia que dirigeix la família Hidalgo seria capitalitzar part d'aquest deute.