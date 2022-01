Mor l'actriu Carmen de la Maza als 81 anys

imatge de Carmen de la Maza | @Twitter





L'actriu Carmen de la Maza ha mort aquest divendres als 81 anys després d'una carrera professional vinculada al teatre i a la televisió, on va participar en formats com 'Estudi 1' o 'Novela' i en les sèries de TVE 'Habitación 508' o 'Juncal'.





Nascuda el 1940 a Sant Sebastià, la intèrpret és filla l'il·lustre guitarrista Regino Sainz de la Maza i néta de l'escriptora Concha Espina. Familiars i admiradors podran acomiadar-se aquest dissabte de l'actriu les restes del qual reposaran al tanatori de la M-30, segons ha informat l'entitat AISGE.





Després d'estudiar Art Dramàtic a Madrid, va començar la seva carrera al teatre participant en obres com 'Las señoras primero', 'Don Juan Tenorio', 'Tartufo', 'Mariana Pineda' o 'Sopar per a dos'. Va aconseguir la gran popularitat després de participar al mític 'Estudi 1' de TVE o a l'espai dramàtic 'Novela', també emès a la cadena pública a la dècada dels 60.





En ficció televisiva, va estar en el repartiment d''Habitación 508', una sèrie escrita i protagonitzada per Adolfo Marsillach el 1966, ia 'Juncal' (1989), de Jaime de Armiñán i en què va compartir elenc amb Francisco Rabal, Rafael Álvarez 'El Brujo' o Emma Penella, entre altres intèrprets.





També va participar en altres ficcions com 'Hospital Central' o 'El Comisario', a Telecinco.





A la gran pantalla, Carmen de la Maza va intervenir en cintes com 'Canción de juventud', protagonitzada per Rocío Dúrcal, 'Más allá del jardí', dirigida per Pedro Olea, la història del qual està basada en la novel·la d'Antonio Gala, o en 'Els ocells de Baden-Baden', de Mario Camus, entre els títols més destacats.