Paula Badosa es corona a Sidney i ja és la número 6 del món

Paula Badosa celebrant una victòria | @EP





Paula Badosa ha passat de ser l'estrella del futur del tenis femení espanyol a ser l'estrella present del tenis femení espanyol, juntament amb Garbiñe Muguruza. Badosa ha aconseguit la seva tercera victòria en un torneig a la tercera final disputada i arriba a l'Open d'Austràlia sent la número 6 del món.





Badosa ha tingut un torneig ple de bones sensacions i ha aconseguit imposar-se amb solvència els seus rivals. A primera ronda va superar Ostapenko per 2-0, a vuitens Tomljanovic ho va intentar, però l'espanyola també la va escombrar de la pista amb un 6-3 i 6-4.





Ja a quarts de final, Badosa va haver de superar Bencic i ho va fer, però amb més dificultats. És cert que no va estar per darrere al marcador en cap moment i va acabar imposant-se per accedir a semifinals. A la penúltima ronda del torneig va superar Kastkina per 2 sets a 0 sense excessius problemes.





I a la final... Paula Badosa ha tornat a demostrar que està un pas per sobre de la resta de tenistes actualment. La número 4 del món també ha caigut davant de Badosa. 6-3, 4-6 i 7-6 a l'últim set. Un tie-break d'infart per a una final que ha estat a l'alçada del que s'esperava. Molta tensió, dos tenistes molt bones i que han deixat tot el que tenien, però Badosa ha estat millor en els moments claus i s'ha endut el partit i el torneig.