Illa aposta per una mirada jove "inconformista, exigent i atrevida" per a les municipals del 2023

Illa durant el seu disurs





El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha apostat per una mirada jove "inconformista, exigent i atrevida" de cara a les eleccions municipals del 2023, i ha defensat que sense els joves el seu partit no seria el que és i que la millor escola política és la que es fa als municipis.





Ho ha dit aquest divendres a l'acte '500 dies per a l'objectiu: 2023', organitzat per Joventut Socialista de Catalunya (JSC), en què ha participat al costat de la viceprimera secretària d'Organització i Acció Electoral del PSC, Lluïsa Moret, i el primer secretari de JSC, Ot García.





Illa ha agraït el compromís polític i social dels 130 regidors joves socialistes de Catalunya, i ha fixat com a objectiu de cara al 2023 que el PSC segueixi governant on ja governa i construeixi una alternativa als municipis on és a l'oposició.





També ha apostat per tenir un paper constructiu des de l'oposició: "Ho estem fent a Catalunya, amb un Govern que no funciona, per falta de coherència interna", ha assegurat amb referència a la Generalitat, i ha destacat el fet que el PSC estengui la mà per a iniciatives com la renovació de càrrecs caducats, els Pressupostos i una llei electoral catalana.





ELOGIA A CUNILLERA



Ha sostingut que un exemple del compromís socialista és Teresa Cunillera, que aquest divendres ha renunciat al seu càrrec de delegada de Govern de Catalunya, i ha valorat que fes un pas endavant "en moments molt difícils" i assumís una responsabilitat molt difícil, segons ell.





El primer secretari dels socialistes catalans ha sostingut que la pandèmia ha generat noves inquietuds i que els dirigents polítics han de tenir una mentalitat oberta, i ha afegit que un exemple d'això és l'acord aconseguit sobre la reforma laboral, que "s'hauria de respectar".





"Els que no ho respecten ho tenen difícil d'explicar", ha dit Illa, que ha posat en valor l'acord a què han arribat la patronal i els sindicats sobre com regular l'actual mercat laboral, i considera que són temps d'estendre la mà per arribar a acords.





LLUÏSA MORET I OT GARCÍA



Per la seva banda, Moret ha apostat per fer una política de proximitat als municipis, i ha defensat que seran ambiciosos per governar en el màxim nombre de municipis, però també per fer una “oposició constructiva i propositiva”.





Per això, ha afirmat que el PSC comptarà amb els joves de la JCS per a les candidatures municipals, perquè considera que la seva mirada ha d'aparèixer "en el global de les polítiques" de manera transversal, i no només en les polítiques de joventut.





García també ha demanat al PSC que compti amb els joves per a les eleccions municipals del 2023, perquè “els barris, ciutats i pobles han de tenir mirada jove, que ha de ser transversal, i no que un jove sigui regidor de Joventut”.