Mor Ginés Quiñonero, 'la veu' de Son Gotleu

Ginés Quiñonero, mort als 87 anys / Twitter: Julio Bastida @juliobastidag









A la matinada d'aquest divendres moria Ginés Quiñonero Solano (Palma, 8 de febrer de 1935), a pocs dies després de complir els 87 anys, que durant tota una vida fos 'la veu' de Son Gotleu, el barri on va viure i a qui va defensar d'una manera vehement i de manera radical.







Quiñonero va ser regidor de l'Ajuntament de Palma a l'àrea de Sanitat durant les dues primeres legislatures de la democràcia amb l'alcalde socialista Ramón Aguiló, però el seu compromís polític va començar molt abans com a líder del partit comunista a les Balears durant la dictadura franquista, cosa que el va portar a estar detingut.





No obstant això, la seva trajectòria política no va anar més enllà, ja que era partidari de la política a peu de carrer al servei del poble i mai no es va decidir per cap ideologia o partits polítics en concret. També va arribar a militar al PSOE però se'n va sortir.





Comptable de professió, l'any 1993, juntament amb altres persones, va crear l'Associació de Veïns Orson Welles, des d'on va reivindicar més atenció per a Son Gotleu.





Això i tot, cal destacar, que durant els últims anys el seu discurs es va radicalitzar força i va acabar perdent força suports. Sobretot, al pronunciar-se en contra de l'arribada descontrolada d'immigració a la ciutat, que segons ell va ser la causa de la situació desesperada que viu el barri.





Segons ha comunicat la família, Ginés Quiñonero serà enterrat a l'estricta intimitat familiar.