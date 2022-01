Ingressen d'urgència a Ortega Cano a Madrid

Ortega Cano ingressat d'urgència / @CP





El torero José Ortega Cano ha estat ingressat d'urgència, segons han informat diversos mitjans de comunicació nacionals després que la revista Semana el donés a conèixer aquest divendres en exclusiva. La causa per la qual hauria estat traslladat fins a un hospital de Madrid seria una obstrucció intestinal.





La seva filla Gloria Camila ha estat qui hi ha trasllat el seu pare fins al centre sanitari per ser atès, després que el torero, de 68 anys, ja portés diversos dies amb forts dolors estomacals. En aquests moments, se li estan practicant proves per determinar l'abast de la seva malaltia i es trobaria “estable” a la planta.





Durant l'última dècada, i ja retirat de les rodes, Ortega Cano ha estat sotmès a diverses intervencions quirúrgiques. Fa anys també va ser intervingut d'una greu malaltia de còlon, de la qual es va recuperar satisfactòriament.





A més, Ortega Cano ha suportat en els darrers temps alguns problemes cardíacs, encara que sembla que aquest últim ingrés no té res a veure amb la història clínica prèvia del torero. A mitjans d'aquest passat 2021 també va ser sotmès a un cateterisme.